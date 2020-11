– MANGE SLITER NÅ – BÅDE ØKONOMISK OG PSYKISK

Restauratør Jørn Lie.

Restauratør Jørn Lie frykter at Oslo vil bli spøkelsesby også etter corona. – Nå er det mange som sliter ikke bare økonomisk, men også psykisk, sier han, til Nettavisen.

– Det er garantert mange serveringssteder som vil dukke under. Det er begrenset hvor lenge du kan dytte kostnadene foran deg, sier Jørn Lie.

10. november ble hovedstaden sosialt nedstengt nærmest over natten, og serveringsstedene fikk skjenkestopp. Julebordsesongen var i gang, men nå er den foreløpig blitt avlyst. De fleste restaurantene har stengt dørene.

Lie er fortvilet. Sammen med Eirik Lillebø driver han restauranten Gamle Raadhus i Kvadraturen. De siste årene har de åpnet Vaaghals og Code i Barcode i Bjørvika. Også de restaurantene er stengt på grunn av corona.

Etter gjenåpning i mai har restauranten drevet med 40 prosent kapasitet og flere ansatte på jobb, for å imøtekomme corona-pålegg til bransjen, og det i et Oslo preget av tomme kontorbygg og lite aktivitet på kvelden. Det har vært underskudd gjennom hele året. Støtteordninger har ikke klart å kompensere for strengere restriksjoner og færre gjester. Lie krysser fingrene for at de kan åpne for julebord i begynnelsen av desember, og at kundene kommer.

– Nå blir det nedstengt i tre uker. Men det kommer en tid etterpå, fra 1. desember til 24. desember, som er det håpet vi har, sier han.

Han er langt fra alene. Det har vært en knallhardt år for 17.000 mennesker i utelivsbransjen i Oslo. Rundt 90 prosent av dem er permittert. Mange er unge med relativt lave, faste lønninger og lite oppsparte midler.

– Her er det mange unge mennesker som elsker jobbene sine. Lange perioder uten jobb og med usikkerhet rundt økonomien gjør noe med psyken. Veldig mange sliter nå, sier Lie.

Kompensasjonsordingene denne gangen er dårligere enn i mars. Både fordi Nav tok lønnskostnadene etter fem dager, men også fordi pengene kom raskt.

Nå må vi vente til januar med å søke om støtte for september til desember. Mange serveringssteder har ikke likviditet til å klare seg, og bankene gir ikke nødvendigvis lån til et selskap som allerede har dårlig likviditet fra før, sier Lie, til Nettavisen.

Personlig mener han at nedstengningen av utelivet i Oslo ikke hadde vært nødvendig, siden smitten i stor grad har skjedd på private tilstelninger og fra gjestearbeidere som har kommet til Oslo fra utlandet, uten å gå i karantene.

Han håper at regjeringen kan gi bedriftene og ansatte i bransjen støtteordninger som er gode nok til at Oslo sentrum ikke vil forbli en spøkelsesby, også etter at coronarestriksjonene er over.