MARIBEL SLÅS KONKURS

Mads Jacobsen, Asmund Haare og Rune Firing, i lykkeligere tider, da Maribel ble opprettet i 2018.



Det norske hotelloperatørselskapet har siden 2018 stått for driften av rundt 50 hoteller under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

– Vi har jobbet iherdig siden i fjor høst for å få til en langsiktig finansiering med våre tre hovedkreditorer, Vastint, Host og Marriott. Dessverre kom vi ikke i mål med dette før coronakrisen slo inn, sier sjef i Maribel-konsernet, Pål Mørch til DN.

Maribel skal ha NOK 1,27 milliarder i gjeld, men dette beløpet kan øke. Før coronakrisen hadde selskapet vel 2200 ansatte og en forventet omsetning på NOK 3 milliarder i år.

– Maribel driftet hoteller og hadde ingen hotelleiendommer. Det er derfor opp til de forskjellige gårdeierne, samt bostyrer, hva som skal skje videre, sier kommunikasjonsdirektør i Maribel, Erlend Ellingsen, til E24.

– Det er veldig trist det hele – og vi kan definitivt slå fast at konkursen er coronarelatert. Nei, vi var ikke friske og raske før corona, men vi var i ferd med å rydde opp i en rotete finansiell situasjon og mente absolutt konsernet hadde livets rett, sier Pål Mørch til DN.

Maribel ble etablert i 2018 og har et tredelt og likestilt eierskap mellom de to eierne av drifts- og hotellutviklingsselskapet Belvar, Mads Jacobsen og Rune Firing, samt grunnleggeren av First Hotels og Flying Elephant-konsernet, Asmund Haare.