MATOPPLEVELSEN SKAL BLI LIKE BRA SOM NATUROPPLEVELSEN

Aurora borealis over snowy mountains, frozen sea coast, reflection in water at night. Lofoten islands, Norway. Northern lights. Winter landscape with polar lights, ice in water. Starry sky with aurora

Havila Kystruten skal fra januar 2021 seile den klassiske sjøreisen mellom Bergen og Kirkenes med fire skip, resten skal opereres av Hurtigruten.

– Vi får ferdig to nye skip som skal gå fra januar 2021 og som vil gi passasjerene våre den mest miljøvennlige seilasen langs norskekysten. I påvente av de to neste skipene vil vi måtte bruke erstatningsfartøy, men uansett skip, skal vi gi god og trygg transport og innfri det som er forventet av oss, sier adm. dir. i Havila Kystruten, Arild Myrvoll.

Havila Kystrutens egne skip får verdens største batteripakker, dermed kan de seile uten støy og utslipp i timevis. Hvert av skipene skal kunne ta 640 passasjerer.

Havila legger også vekt på å ha tette bånd til lokale produsenter av kortreist mat. En av landets fremste kokker, Gunnar Hvarnes, skal bidra til at matopplevelsen blir like bra som naturopplevelsen.

– Mat til så mange og ombord i en båt gjør logistikk og det praktiske spesielt viktig, men vi skal fremheve de gode norske råvarene på en enkel måte, og så må vi serverer mat på ulike nivåer, fra den enkle, men gode og sprø vaffelen i kafeen, til den fineste reinsdyrfileten i à la carte-restauranten, sier Gunnar Hvarnes.

Sjømat blir viktig, det samme vilt og fugl. I jakten på de gode smakene hører også jakten på de gode leverandørene. Gunnar Hvarnes sier han er ute etter både store og små leverandører, og han ser etter de som kan levere spesialprodukter for Havila Kystruten. Hvarnes skal sørge for totalopplevelsen av maten ombord hos Havila Kystruten, det betyr at han i tillegg til mat, menyer og leverandører, også skal ha opplæring av ansatte og planlegge alt fra servering, til hva maten skal serveres på. – Maten skal bli iallfall halvparten av grunnen til at du skal reise med Havila Kystruten, sier Gunnar Hvarnes.

Les hele artikkelen i HRR nr.2