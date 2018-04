McDONALD’S VIL STARTE 100 NYE RESTAURANTER I NORDEN, DERAV 20 I NORGE

McDonald’s planlegger å åpne 20 nye restauranter i Norge over de neste fem årene.

– McDonald’s i Norge går en lys fremtid i møte. Vi har allerede startet ekspansjonen med åpningen av vår nye restaurant på Sola i mars. Neste ut er Svinesundparken i midten av august, og Rygge mot slutten av året. Alle de nye restaurantene vil være en del av vår satsning på en forbedret kundeopplevelse, der vi tilbyr bordservering, har digitale bestillingskiosker og et nytt kjøkkenoppsett, for å effektivt lage mat på bestilling. Vi tar servicen til neste nivå. Tilbakemeldingene på tilbudet så langt har vært veldig gode, og vi gleder oss veldig til å åpne enda flere fremtidsrettede restauranter i Norge, sier administrerende direktør for McDonald’s i Norge, Pia M. Mellbye (bildet).

McDonald’s og selskapets franchisetagere investerer også i en omfattende oppgradering av de eksisterende restaurantene. I løpet av året vil rundt 30 restauranter tilby en mer moderne restaurantopplevelse, gjennom blant annet bordservering og digital kioskbestilling. Innen 2019 vil det store flertallet av de norske restaurantene være oppgraderte.

200 nye restauranter på 10 år

Ett år etter at Guy Hands tok over som Development Licencee for McDonald’s i Norge, Sverige, Danmark og Finland, er selskapet nå klart for å sette planene om ekspansjon ut i live. 100 nye restauranter skal på plass i Norden i løpet av de neste fem årene, og 200 nye i løpet av de neste ti årene.

Nylig ble Christer Åberg ansatt som administrerende direktør i Norden, og med Åberg på plass er McDonald’s nå klare for å akselerere planene om ekspansjon i de Nordiske landene.

– Det har vært en sunn markedsvekst på tvers av alle landene og vi ser et stort potensiale for vekst i alle de fire markedene i Norden. Vi er klare for å investere det som er nødvendig for å kunne benytte oss av det potensialet. I dag serverer vi 150 millioner gjester hvert år i Norden og målet er at vi skal nå 200 millioner gjester i året, sier Group CEO for McDonald’s Norden, Christer Åberg.

5000 nye medarbeidere

Totalt er målet at McDonald’s i Norden skal vokse med 100 restauranter i løpet av de neste fem årene, og hele 200 i løpet av de neste ti årene. Dette betyr opp til 5000 nye jobber tilsammen i Norge, Sverige, Danmark og Finland. McDonald’s er en av Norges største arbeidsgivere for unge. Når selskapet vokser i Norge, kan flere hundre ungdommer få muligheten til å starte yrkeskarrieren sin hos McDonald’s.