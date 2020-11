MER INTERNASJONAL ANERKJENNELSE TIL GRAND HOTEL OSLO BY SCANDIC

Grand Hotel Oslo by Scandic er blitt kåret til “Norges ledende forretningshotell 2020» og «Norges ledende hotell 2020» i den 27. utgaven av World Travel Awards.

Dette er sjette gang hotellet vinner førstnevnte kategori, og femte året på rad. Det er også fjerde gang hotellet blir kåret til Norges ledende hotell. Nyheten ble kunngjort i en virtuell gallaforestilling for bransjen 2. november.

World Travel Awards ble etablert i 1993 for å anerkjenne, belønne og feire store prestasjoner i reiselivsindustrien, og regnes for å være blant de mest prestisjefylte, internasjonale bransjeprisene.

– Dette er en stor anerkjennelse for oss. Grand er et ikonisk hotell og et landemerke med en historie som strekker seg tilbake til 1874. De siste årene har vi gjort mye for å oppgradere dette produktet, og i 2020 har vi blant annet totalrenovert Nobelsuiten og Tårnsuiten ved hjelp av designer Hanne Gathe, sier hotelldirektør Toril Flåskjer.

– Vi har dedikerte ansatte som jobber utrettelig for å ivareta gjestene våre. Dette er en stor inspirasjon for teamet på Grand, for de som er glad i Grand og de som har investert og bidratt til at hotellet fremstår slik det gjør i dag, legger hun til.