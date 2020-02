MICHELINSTJERNEFEST I TRONDHEIM

Mandag 17. februar avholdes den prestisjefylte Michelin-utdelingen for første gang i Norge.

Det skjer i Trondheim, en by som i løpet av de siste årene er blitt en viktig kulinarisk destinasjon i Norge og i Norden. Michelin, sammen med Visit Trondheim, holder den årlige presentasjonen av nye stjernerestauranter i Michelin Guide Nordic Countries 2020 i Olavshallen, etterfulgt av en middag for gjestene på Britannia Hotel.

–At arrangementet legges til Norge og ikke minst til Trondheim, er stort for profileringen av både Trondheim og Norge som reisemål. Det kommer rundt hundre toppkokker og like mange internasjonale matjournalister. I tillegg samles hundrevis av folk fra bransjen i Trondheim denne dagen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Ifjor fikk Trondheim sine aller første Michelin-stjerner. Credo og Fagn ble belønnet med hver sin stjerne. Speilsalen Britannia, vertskapet for den store festmiddagen for 600 gjester, har mulighet til å få én, eller kanskje to stjerner. Under, verdens største undersjøiske restaurant, nevnes også som stjernekandidat. Stavanger-restaurantene Re-naa og Sabi Omakase har allerede én stjerne og leverer fortsatt topp kvalitet.