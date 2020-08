MINDRE HOTELLER OG SELVHUSHOLDSANLEGG ER SOMMERENS VINNERE

– Juli ble bedre enn forventet, men det stemmer ikke at den har vært «all-time high», sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

I en ny rapport fra Innovasjon Norge, sammenfattes foreløpige tilgjengelig analyser og statistikk om norsk reiselivsnæring for sommersesongen 2020. I tillegg har selskapet intervjuet ledere i 65 reiselivsbedrifter i hele Norge, for å kunne gi et bilde av nåsituasjonen og prognoser for høsten og vinteren. Bedriftene som er kontaktet er hovedsakelig innen opplevelse- og attraksjonsbransjen, da disse i mindre grad kommer frem i offentlig statistikk. I tillegg er det intervjuet en del hjørnestensbedrifter i mellomstore og mindre byer.

– Våre samtaler med aktørene viser at sommeren for mange ble god, men at høsten blir krevende for de fleste i næringen. Det er noe etterspørsel i helgene i høst, men de som primært jobber med et internasjonalt marked, melder om få bookinger og et økende antall avbestillinger, sier Bratland Holm.

– Mange bedrifter snudde seg raskt etter at helsemyndighetene stengte grensene og igangsatte strenge smitteverntiltak, og har i tillegg tilpasset produktene sine til norske gjester. Det er fint å se dette også inkluderer bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter og opplevelser, sier Bratland Holm.

En rekke reiselivsbedrifter melder om gode trafikk- og omsetningstall i juli. Særlig gjelder dette de som holder til utenfor de store byene. Norge sett under ett viser et langt mer dystert bilde.

Tall fra Benchmark Alliance viser at både hotellpriser og belegg har gått drastisk ned. Særlig stor har tilbakegangen vært for hoteller på Svalbard og i Oslo, med henholdsvis 84 og 73 prosent færre overnattinger i juni. Deretter følger hotellene i Viken (-67 prosent), Vestland (-65 prosent), Troms og Finnmark (-57 %) og Innlandet (-52 %).

– Nordmenn har reist mer i eget land og til steder som har vært på «ønskelisten», men som man ikke har besøkt tidligere. Samtidig har utenlandske turister, som vanligvis bruker byene som et start- eller endepunkt for norgesoppholdet, vært fraværende, forteller Bratland Holm.

Reiselivsdirektøren forteller at sommerens vinnere har vært mindre hoteller og selvhusholdsanlegg. Steder med stor gjennomstrømning av folk, som større flyplasser, store byhoteller og cruiseskip, var steder turister unngikk.

– Turistene vil heller reise til mindre steder, der de i større grad kan kontrollere hvor mange folk de vil omgi seg med. Derfor vant de mindre og oversiktlige stedene i år, sier reiselivsdirektøren, og føyer til at sommeren generelt sett har vært god for de som har rettet sin virksomhet mot et norsk marked, men svært krevende for de som hovedsakelig har jobbet mot internasjonale gjester.

Forventer flere konkurser i reiselivsnæringen

Høsten vil bli svært krevende for de fleste i næringen. Kurs- og konferansemarkedet, som normalt er travelt om høsten, er dødt.

– Det er ikke til å unngå at det blir flere konkurser i reiselivsnæringen fra september og frem til jul. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra bedriftseiere som ikke ser annen utvei, dersom ikke situasjonen rundt coronapandemien endrer seg raskt og til det bedre, sier Bente Bratland Holm.

Tilbakemeldinger fra næringsaktørene, gitt i intervjuer med Innovasjon Norge, viser at permitteringsreglene, lønnstilskudd og kompensasjonsordningen har fungert godt, men at mange av de minste bedriftene faller mellom flere stoler. Næringen ønsker videreføring av disse ordningene, samt at man det finnes incentiver til å utvikle produkter tilpasset et norsk marked, og samtidig stimulerer etterspørselen ved økt markedsføring i Norge og nærmarkedene. Reiselivsbedriftene har ikke egenkapital til å gjøre denne jobben selv.