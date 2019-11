MOXY OSLO X ÅPNET 160 NYE ROM

Moxy Oslo X åpnet sitt nybygg med 160 rom denne uken, bare litt over to år etter at hotellet åpnet. Lenge før hotellet ble bygget, var det planlagt flere rom så snart markedet var modent, det gikk mye raskere enn eier Vastint Hospitality og driftsselskapet Belvar hadde regnet med.

– Den nye hotellfløyen med 160 rom, henger sammen med den opprinnelige, som vi åpnet 1. august i 2017 og da med 276 rom. Nye Moxy Oslo X er nå et T-formet bygg. De nye rommene har samme innredning, størrelse og design som de eksisterende rommene. Vi har nå totalt 436 rom, hvorav 42 er familierom/businessrom, sier Ellen Arnstad, adm. dir. for Moxy Oslo X og X Meeting Point.

– Det er i stor grad businesstrafikk og forespørsler om eventer og arrangementer, fra 500 personer og oppover, som gjør at vi trenger flere rom. Vi har hatt full drift i byggeperioden. Her har det vært store eventer, kick-offer, messer, bussturister og en rekke andre arrangementer, parallelt med byggingen, som Vastint har stått bak. De første spadetakene ble gjennomført i desember i fjor og allerede etter ti måneder er hotellet nå åpnet og klart til å ta imot gjester. Moxy Oslo X er nå det største hotellet på Nedre Romerrike, sier Ellen Arnstad.

I tillegg til hotelldrift, består virksomheten av 20.000 kvadratmeter event-, messe-, kurs- og konferansefasiliteter, samlet under X Meeting Point, mellom Gardermoen og Oslo.

Bilde: Fra åpningsarrangementet. Stine Engen (t.v.), Moxy Captain (hotelldirektør) og Ellen Arnstad, adm. dir. for Moxy Oslo X og X Meeting Point, har nå ialt 436 komfortable rom å tilby gjestene.