MUNCH SELGER NORGE

Tokyo Metropolitan Art Museum har åpnet en tre måneder lang utstilling med over 100 verker av Edvard Munch, inkludert Skrik. Arrangørene forventer at 600.000 mennesker skal besøke utstillingen og Innovasjon Norge tror interessen for Munch også kan brukes til å skape reiselyst til Norge.

Munch får i løpet av de neste månedene stor oppmerksomhet i Tokyo, med enorme bannere på de mest attraktive stedene i byen. Det er også ventet flere større saker om Munch, Oslo og Norge i japansk presse. Bare på den offisielle åpningen av utstillingen, kom det over 400 representanter fra japanske medier.

– Vi i Innovasjon Norge tror at interessen for Munch kan brukes til å skape reiselyst for Norge. Det er ikke første gang vi bruker Munch for å skape interesse for Norge, men det er første gang vi jobber systematisk med å bruke en aktuell Munch-utstilling i utlandet for å bygge sterkere interesse for Norge som reisemål i nye og andre segmenter. Målet er å stimulere til trafikk også utenom sommersesong, sier Stein Ove Rolland, leder for strategi og forretningsutvikling i Innovasjon Norge Reiseliv.