MUNDUS VINI NORDIC: TYSKLANDS BESTE VINER FOR NORSKE GANER

Norge er det fjerde største eksportmarkedet for tysk vin, og de nordiske landene sammen er det nest viktigste eksportmarkedet, etter USA. Eksporttallene stiger også, i 2018 økte eksporten til Norge med 5,8 prosent. Norge importerte i 2018 65.000 hektoliter vin til en verdi av 27 millioner euro (NOK 281 millioner) fra Tyskland, dette var en økning på 5,5% fra 2017. Gjennomsnittsprisen på vinen som ble importert til Norge var 4,09 euro (NOK 41,6) per liter. Dette er en av de høyeste gjennomsnittsprisene på noe utenlandsk marked der tysk vin eksporteres og er et tegn på at vi importerer god kvalitet. Det samme gjelder det amerikanske marked, mens Nederland og UK, som er nummer to og tre på eksportstatistikken, har gjennomsnittspriser under halvparten av Norge.

Tyske vinprodusenter har fornyet seg kraftig i de senere år, og har mye mer å tilby enn Riesling. Røde viner øker og når det gjelder sekt er kvaliteten enormt forbedret.

For å styrke båndene til det nordiske marked ytterligere, har Det tyske vininstitutt (DWI), som fremmer eksporten av tyske viner, og forlaget Meininger, arrangert en spesialutgave av vinkonkurransen Mundus Vini for de nordiske land.

Den første Mundus Vini ble arrangert for 18 år siden og ble fra starten regnet som en av verdens mest innflytelsesrike vinkonkurranser. Et bevis på viktigheten av konkurransen i Tyskland og verden forøvrig, kan sees ved at over 11.000 viner sendes inn hvert år. Konkurransen bruker det internasjonale 100-punktssystemet utviklet av International Organization of Vine and Wine (OIV).

11 tyske toppviner

Den første utgaven av Mundis Vini Nordic er nå avholdt og 11 vinnere er kåret.

Noe som skiller denne konkurransen fra andre, er at jurymedlemmene er valgt utelukkende fra de nordiske land, noe som sikrer at de vinnende vinene passer perfekt til nordisk smak.

53 vineksperter fra de nordiske land gjennomførte en blindsmak av over 600 tyske viner i København. Juryen besto av vinjournalister, sommeliers, vinforhandlere, importører og ansatte i finske, svenske og norske vinmonopol. I løpet av to dager smakte de 660 viner fra 200 tyske produsenter, for å plukke ut det beste av de beste i 11 forskjellige kategorier.

100 viner ble til slutt tildelt gullmedaljer av juryen, i tillegg fikk 164 sølv. Det ble også kåret en totalvinner for hver kategori. De presenterte vinene kom fra alle tyske vindyrkningsregioner, med det største antallet innsendt fra Pfalz, Rheinhessen og Baden. Med nesten 300 viner, var Rieslings (i alle smaksprofiler) mest utbredt, etterfulgt av Spätburgunder og Weißburgunder. Over halvparten av konkurransevinene var fra 2018-årgangen.

Prisutdelingen for Mundus Vini Nordic ble nylig avholdt i de flotte lokalene til den velrenommerte danske vinhandelen Kjær Sommerfeldt i København.

Christian Wolf, direktør i Meininger Verlag og den tyske vindronningen Carolin Klöckner ledet prisutdelingen og alle produsentene, som hadde gått til topps, var representert for å motta hedersbevisninger og vise sine viner.

Det tyske vininstitutts administrerende direktør, Monika Reule, er svært godt fornøyd med den sterke deltakelsen fra tyske vinmakere på den ene siden og de skandinaviske jurymedlemmene på den andre: – Vi har fått enormt positiv tilbakemelding på denne konkurransen, noe som gjenspeiler hvor viktig tyske viner nå er blant vinimportører og markedsaktører i de nordiske landene.

– Mundus Vini Nordic var en stor suksess for tyske vinprodusenter. De 53 vinekspertene i juryen var dypt imponert over kvaliteten på konkurransen. Tilbakemeldingene fra jurylederne viste oss at det fortsatt er et enormt uutnyttet potensial for tysk vin i de skandinaviske landene. Vi er overbevist om at Mundus Vini Nordic kan fungere som en viktig pådriver for tysk vin i Skandinavia, sier Christoph Meininger, administrerende direktør for Mundus Vini.

Vinnerne i de 11 kategoriene

Riesling trocken (dry)

2017 Riesling Steinwerk trocken

Weingut Meier, Weyher, Pfalz

Riesling halbtrocken (off-dry)

2017 Riesling feinherb

Weingut Forster, Rümmelsheim, Nahe

Riesling restsüß (naturally sweet)

2017 Berncasteler Doctor Riesling Kabinett

Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef KG, Bernkastel-Kues, Mosel

Grauburgunder trocken (dry)

2018 STERN Grauer Burgunder vom Lösslehm

Weingut Stern, Hochstadt, Pfalz

Weißburgunder trocken (dry)

2017 Eselpfad Weißer Burgunder trocken

Weingut Hofmann, Appenheim, Rheinhessen

Silvaner trocken (dry)

2017 Kugelspiel Silvaner trocken VDP.ERSTE LAGE

Fürstlich Castell’sches Domänenamt e. K., Castell, Franken

Aromatic white varieties dry

2017 Sauvignon Blanc Fumé trocken

Oliver Zeter, Neustadt-Haardt, Pfalz

White wines naturally sweet

2018 Iphöfer Kalb Gewürztraminer Spätlese VDP.ERSTE LAGE

Hans Wirsching KG, Iphofen, Franken

Spätburgunder trocken (dry)

2017 Gutswein Spätburgunder trocken

Weingut Harald und Jürgen Krebs GbR, Freinsheim, Pfalz

Lemberger trocken (dry)

2016 Stettener Mönchberg Gehrnhalde Lemberger GG VDP.GROSSE LAGE

Weingut Karl Haidle KG, Kernen, Württemberg

German Sekt (sparkling)

2015 Pinot Rosé Brut

Weingut Franz Keller, Vogtsburg-Oberbergen, Baden

Bilde: Weingut Krebs i Freinsheim og vinmaker Jürgen Krebs, gikk til topps med 2017 Spätburgunder Gutswein trocken.

