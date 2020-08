NÆRINGSMINISTEREN: IKKE KRISE, MEN NY HVERDAG

– På samme måte som regjeringen har åpnet for 52 uker med permittering, trenger vi en kompensasjonsordning som varer like lenge, mener Kjetil Smørås i De Bergenske,

Næringsminister Iselin Nybø var klar på at det ikke er nødhjelp på vei da hun besøkte reiselivsbedrifter i Bergen, for å få en oppdatering om tilstanden etter coronarestriksjonene.

Nybø møtte blant andre Kjetil Smørås i De Bergenske. Selskapet eier og driver fem hoteller, seks spisesteder og flere selskapslokaler i Bergen. Han kunne fortelle om en bransje som sliter kraftig.

– Vi har fått avbestillinger til en verdi av 250 millioner kroner, forteller han til NRK Vestland.

Smørås er krystallklar på hva som trenges for at aktørene i bransjen skal klare seg.

– Vi trenger å vite at vi kan leve frem til neste sommer. På samme måte som regjeringen har åpnet for 52 uker med permittering, trenger vi en kompensasjonsordning som varer like lenge, sa han til næringsministeren.

Nybø svarer med å utfordre aktørene til å være kreative og finne nye løsninger.

– Dette er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den, sier hun.

Nybø maner til å heller snakke om en ny hverdag, snarere enn krise, og hun kom ikke med løfter om økonomiske bidrag fra regjeringen.

– Det viktigste tiltaket var permitteringsordningen, og nå skal vi se om det er behov for forlengelse eller nye løsninger, seier hun.

Ministeren mener dette gir muligheter til å tenke annerledes. Hun roser Visit Bergen, som driver turistinformasjonen i Bergen, for å være tidlig ute med å omstille seg i en vanskeleg tid. – Sommerkampanjen for neste år blir rullet ut allerede nå, og vi ruster oss for at sesongen blir som de siste fem månedene, sier reiselivsdirektør Anders Nyland.

