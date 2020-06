NASA-DESINFISERINGSTEKNOLOGI INSTALLERES PÅ NORSKE HOTELLROM

Tidligere har Nordic Choice Hotels lansert Safe Stay programmet, som skal ivareta gjestenes sikkerhet. Grundig renhold og desinfiseringsprosedyrer er grunnleggende, men Quality Hotel Tønsberg strekker seg enda litt lengre.

I samarbeid med Nokas Skadedyrkontroll og BioZone Norge, har hotellet nå utvidet hygiene- og desinfiseringsprogrammet ved å installere BioZone AirCare System på utvalgte hotellrom. Luftrensersystemet dreper virus og bakterier i luften, samt på overflater og er i tillegg til, ikke istedenfor.

Denne patenterte teknologien ble opprinnelig utviklet av NASA tidlig på 90-tallet, sammen med det amerikanske forsvaret. UV-aktivert fotokatalys ble da benyttet av NASA under Space Shuttle-programmet for luftrensing og å hindre smittespredning. Det er en videreutvikling av denne teknikken, kombinert med andre naturlige rense- og desinfiseringsteknikker som utgjør BioZone.

– Det fine med BioZone apparatene er at de renser luft og overflater 24-timer i døgnet, og ikke er utsatt for svikt i rutiner eller misforståelser, sier inneklimaveileder Kenneth Ervik.

Ervik, som til daglig jobber som skadesjef i Nokas Skadedyrkontroll, har i mange år jobbet med BioZones teknologi og er BioZone Scientifics representant i Norge.

– Quality Hotel Tønsberg ønsker å legge tilrette for at alle gjestene skal føle seg trygge når de er på besøk, sier hotelldirektør Øyvind Hagen. – Kenneth Ervik og jeg snakket sammen for å se på videreutvikling av desinfiseringsprosedyrene og om det var flere elementer som kunne tilføres til eksisterende tiltak.

Det er mange kontaktoverflater på et hotellrom; lysbrytere, dørhåndtak, fjernkontroll, nattbord, skrivesaker, nøkkelkort, etc.

At UV-lys dreper virus og bakterier er allment kjent og benyttes blant annet for å rense vann. UV-lyset forandrer DNA`et i mikroorganismene, slik at de ikke kan gjøre deg syk. Disse BioZone apparatene har patentert teknologi, som kombinerer UV-lys med blant annet plasma, som er en superladet og svært reaktiv gass, som evner å bryte ned både kjemisk og biologisk forurensing i luft og på overflater. Effekten BioZone apparatene har på virus, er kontrollert av CNRS (Center National de la Recherche Scientifique), en av WHO (Verdens Helseorganisasjons) samarbeidende laboratorier innen forskning på influensavirus. For å garantere sikkerheten til produktet har BioZone Scientific i USA sertifisert BioZone AirCare igjennom SGS, som er et av de ledende sertifiseringsinstituttene i verden.

– I tillegg til å drepe virus og bakterier, renser apparatene luften for støv, sporer og flyktige organiske forbindelser, samt reduserer vondt lukt, fortsetter Kenneth Ervik.

Astma- og allergiforbundet skriver på sine sider at astma i befolkningen øker urovekkende og at 25% av barn i Norge har, eller har hatt astma innen fylte 16 år. Det er estimert at rundt 8% av den voksne befolkningen i Norge har astma.

– For oss som har mange gjester med astma- og allergi, vil vi nå kunne tilby rom med renere luft, noe som gjør oppholdet hos oss enda litt bedre, tilføyer hotelldirektør Øyvind Hagen.