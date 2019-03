NESTEN 1700 VIL JOBBE PÅ CLARION HOTEL OSLO

Når Clarion Hotel Oslo åpner dørene til sommeren, har 100 av de nye medarbeiderne blitt valgt ut gjennom Talentjakten som gikk av stabelen søndag 3. mars.

– På Talentjakten ser vi etter personlighet, talent og individualitet. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, heter Ali eller Ola, har lang eller ingen erfaring. I dag ser vi etter engasjerte mennesker, ikke bare imponerende papirer, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

Med 255 rom, konferansefasiliteter, restaurant og bar søker Clarion Hotel Oslo engasjerte medarbeidere som skal bidra til en uforglemmelige gjesteopplevelse. Hotellet får en unik beliggenhet i Bjørvika med Operaen og Munchmuseet som nærmeste naboer. Robert Holan, direktør på Clarion Hotel Oslo, er på utkikk etter kollegaer med karakter og personlighet:

– Vi søker et mangfold av mennesker som kan være med på å gi hotellet sjel og skape magi i møtet mellom oss og gjestene våre. Ett av målene med Talentjakten er å gi folk sjansen til å vise frem hvem de er, samtidig som de får en smakebit av vår kultur og karrieremulighetene vi tilbyr, sier Robert Holan.

– Vi verdsetter kompetanse og formell utdannelse, men gir også mange flere en mulighet til å få en vei inn i vår spennende bransje. Vi har behov for å utvikle og utfordre oss selv for å møte nye behov i fremtiden. For oss er Talentjakten veien til den innovative, mangfoldige arbeidsplassen vi ønsker å bygge, sier Elisabet Søyland, Director of Passion/HR i Clarion Hotels Norge.

Foto: Simen Ringen