NORDENS FØRSTE RADISSON RED

Det aller første Radisson RED-hotellet kommer til Norden, nærmere bestemt til Reykjavik hvor hotellet er planlagt å åpne i 2020.

Radisson RED er Radisson Hotel Groups eksklusive hotellmerkevare, som tilbyr en leken vri på det konvensjonelle. Hos Radisson RED er designet nyskapende og atmosfæren uformell. Målet er at gjestene skal få spennende og minneverdige opplevelser, som de ønsker å dele med sine venner og bekjente.

Radisson RED Reykjavik, med sine 195 rom, forventes å åpne i annet kvartal av 2020. Hotellet er et nybygg, som skal gi reisende et ideelt utgangspunkt for å utforske byen og omgivelsene. Dette kysthotellet på 17 etasjer, vil tilby panoramautsikt over havet, byen og fjellene. Hotellet skal ligge i sentrum, kun et par minutters gåavstand til den største handlegaten, rekreasjonsområdene og forretningsstrøket.

– Vi er henrykt over å kunne bringe Radisson RED til enda en levende og urban hovedstad. I Reykjavik blomstrer turismen, mye takket være øyas spektakulære og enestående naturopplevelser, sier Elie Younes, Executive Vice President & Chief Development Office i Radisson Hotel Group.

– Vi er begeistret over partnerskapet med Radisson Hotel Group og ser frem til å åpne et moderne og dynamisk Radisson RED-hotell med fantastisk utsikt over byen, tilføyer Ingi Guðjónsson, styreformann i Rauðsvík ehf og S26 Hotel ehf.

Med dette nye Radisson RED-hotellet øker Radisson Hotel Groups hotellportefølje på Island til totalt fire hoteller. De nåværende hotellene på Island er boutiquehotellet Radisson Blu 1919 Hotel, Reykjavik i byens sentrum, det nyrenoverte Radisson Blu Saga Hotel, Reykjavik i den vestlige bydelen, samt Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavik.