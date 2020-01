NORDIC CHOICE – ÅRETS HOTELLKJEDE I NORGE OG NORDEN, RADISSON BESTE INTERNASJONALE

Under utdelingen av Grand Travel Awards 2020 ble Nordic Choice Hotels hedret med tre av de gjeveste prisene.

Nordic Choice Hotels vant prisene for årets hotellkjede i Norge, årets hotellkjede i Norden og Amerikalinjen vant prisen for årets nykommer.

– Selv om det er tiende året på rad vi vinner prisen for årets hotellkjede i Norge, og fjerde gang i Norden, tar vi ikke dette som en selvfølge. Jeg vil rette en stor takk til alle våre 17.000 ansatte som hver dag gjør en formidabel jobb. Det er også utrolig moro at Amerikalinjen vinner årets nykommer – det viser hvilken eksepsjonell innsats de har lagt ned siden åpningen for under et år siden, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

– Vi er beæret og stolte over å motta denne prisen. Man kan si mye flott både om bygget, interiøret og beliggenheten vår, men vi hadde aldri vært der vi i dag uten menneskene som kaller Amerikalinjen for sitt andre hjem og sine kolleger for familie, sier Wilhelm Hartwig, hotelldirektør på Amerikalinjen.

Radisson – beste internasjonale kjede

For 13. år på rad har Radisson Hotel Group, med Radisson Blu og Park Inn by Radisson-hotellene, blitt kåret til ”Beste internasjonale hotellkjede” av Grand Travel Awards i Norge.

– Det er veldig gøy å få denne prisen så mange år på rad, fordi den er et resultat av våre medarbeideres fantastiske innsats. Vi har brukt de siste årene på å pusse opp våre hoteller og også forbedre servicen vi gir våre gjester, så denne utmerkelsen er til alle våre medarbeidere, sier Ronald Smithjes, Regional Director Norge, Danmark og Island i Radisson Hotel Group.