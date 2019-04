NORDIC CHOICE – BÆREKRAFTVINNER I HOTELLBRANSJEN

Sustainable Brand Index har kåret Nordic Choice Hotels til bransjevinner for syvende gang på rad. På den nasjonale listen klatrer hotellkonsernet fire plasser fra i fjor, og er i år på en sjetteplass av de mest bærekraftige merkevarene i Norge.

– Vi er veldig stolte over å bli anerkjent for arbeidet alle i selskapet legger ned hver dag for å tilby Norges mest bærekraftige hotellopplevelse. I tillegg til å jobbe målrettet videre med våre bærekraftsprosjekter, som vi kaller WeCare, skal vi i år også kutte ut så mye engangsplast som overhodet mulig ved alle våre hoteller. Sustainable Brand Index motiverer, og påminner oss og andre bransjer, om at forbrukere stadig blir mer bevisste på merkevarer som tar bærekraft på høyeste alvor, sier Harald Bjugstad-Holm (bildet), direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

På topp 20-listen over de mest bærekraftige merkevarene i Norge er også Quality Hotel, Comfort Hotel, Clarion Hotel og Clarion Collection Hotel, som alle er en del av Nordic Choice Hotels. Clarion Hotel økte scoren sin og er den merkevaren som klatret mest blant alle norske merkevarer i undersøkelsen.

233 norske merkevarer er med i den årlige undersøkelsen til Sustainable Brand Index, som også utføres i Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Tilsammen har 50.000 respondenter tatt stilling til 1148 merkevarer fra de ulike landene. På førsteplass i årets norske kåring er Tine.

Related