NORDIC CHOICE BEST PÅ KUNDETILFREDSHET

Nordic Choice Hotels scorer igjen best i bransjen på kundetilfredshet og lojalitet i Norsk Kundebarometer. For sjette år på rad er Nordic Choice bransjevinner i Norsk Kundebarometer, som gjennomføres hvert år av Handelshøyskolen BI. Som den eneste i bransjen kan hotellkonsernet smykke seg med fire stjerner i undersøkelsen.

– Tusen takk til alle våre gjester. Det er takket være dem at vi nok en gang kan være stolte over å toppe Norsk Kundebarometer. Vi har som mål å tilby de beste gjesteopplevelsene på våre 193 hoteller, og denne undersøkelsen er et bevis på at vi lykkes. Med tre ulike kjeder og over 20 frittstående hoteller, har vi lagt vekt på å kunne tilby hele spekteret av hotellopplevelser, det tror jeg vi får igjen for, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

– Ingenting er viktigere for oss i hotell- og restaurantbransjen enn fornøyde gjester. Våre medarbeidere strekker seg langt hver eneste dag for å oppfylle ønsker og drømmer som gjestene har. Denne utmerkelsen er deres. Vi scorer også best i bransjen på lojalitet, noe vi tar som et tydelig tegn på at våre medarbeidere evner å knytte bånd til gjestene på en helt unik måte. Et besøk hos oss skal alltid være mer enn bare en god seng og en god frokost. Det skal være en opplevelse, sier Silseth.

Hotellkonsernet klatrer også ytterligere på den totale listen over merkevarene i Norge. På to år har de gått fra 87. plass til 37. plass på listen, som toppes av Volvo.