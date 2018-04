NORDIC CHOICE FORTSATT BEST PÅ BÆREKRAFT

For sjette år på rad er Nordic Choice Hotels kåret til bransjens beste på bærekraft gjennom Sustainable Brand Index. Hotellkonsernet inntar i år en tiendeplass av alle merkevarer i Norge.

– Vi er stolte over å oppnå en slik plassering, spesielt fordi det viser at våre gjester legger merke til det vi gjør på bærekraft når de besøker oss. Det er flott at det er en uavhengig aktør som Sustainable Brand Index, som måler kjennskapen til det arbeidet vi gjør hver dag på våre hoteller. Rapporten inspirerer oss til stadig å ta nye grep for å bli enda mer miljøvennlige, sier Cathrine Dehli (bildet), direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

Sustainable Brand Index er en årlig undersøkelse av forbrukernes inntrykk av hvor bærekraftig ulike merkevarer er. Undersøkelsen startet i 2011, og gjennomføres i dag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Litauen gjennom intervjuer med 35.000 privatpersoner.

– Dette er en av de viktigere kåringene å vinne. Hensyn til miljøet må komme først i alt vi gjør, ikke bare vi i hotellbransjen, men ellers i samfunnet også. Vi lever i en tid hvor våre avgjørelser bestemmer om vi har en levelig verden å overlate til våre etterkommere. Derfor jobber vi i Nordic Choice Hotels kontinuerlig for fortsatt å tilby Nordens mest bærekraftige hotellovernattinger, og vi er takknemlige for at våre gjester setter pris på og ønsker å sove med god samvittighet på våre hoteller, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Lover flere miljøtiltak

Hotellkonsernet har gjennomført en rekke bærekraftstiltak gjennom årene. Spesielt reduksjon av vann-, kjemikalie- og energiforbruk, reduksjon av matsvinn og bærekraftige leverandørkjeder er i fokus. Gjennom ISO 14001-sertifiseringen, har man innført verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.

– Flere og flere av våre gjester setter hensynet til miljøet høyt i valg av hotell. Vi skal fortsette å tilby dem de beste gjesteopplevelsene, og de skal være så grønne som mulig. Vi merker at vårt fokus på bærekraft engasjerer både gjester og ansatte, som hver dag kommer med gode innspill om forbedringsområder. Disse fører til flere tiltak som vi vil lansere utover året, sier Dehli.

I fjor innførte Nordic Choice “Sweet Dreams Stay” på samtlige hoteller. Gjester som bor mer enn ett døgn, kan velge bort romvask mot at hotellkonsernet donerer til UNICEF istedenfor. Etter det første halvåret med kampanjen var over 1,5 millioner kroner donert og 1,7 millioner liter vann spart på grunn av tiltaket.