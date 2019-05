NORDIC CHOICE KUTTER ENGANGSPLAST PÅ REKORDTID

I januar lanserte Nordic Choice Hotels planen om å stoppe bruken av engangsplast på sine 195 hoteller i løpet av 2019.

– For en gangs skyld har vi i Nordic Choice vært altfor lite offensive. Allerede nå, før sommeren, når vi målet vårt, takket være et enormt engasjement hos gjester og ansatte. Dette håper vi kan inspirere andre til å ta et krafttak, nå som EU forbyr engangsplast i 2021, og klima- og miljøministeren lover at Norge skal klare det til neste år. Her er det bare å legge listen høyere, sier Harald Bjugstad-Holm, direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

Det gjorde nemlig Nordic Choice selv etter at en av konsernets kjeder, Comfort Hotel®, i fjor gjennomførte et prosjekt hvor de kuttet engangsplast. Da man så hvor enkelt det var å erstatte engangskopper og -lokk, sugerør, eggeglass og andre plastprodukter med miljøvennlige alternativer, bestemte man at plastkuttet skulle gjennomføres i hele hotellkonsernet.

– Vi kommer nå til å legge kutt-lista enda høyere. Men, å kutte engangsplast er bare én del av løsningen. Det egentlige problemet er at vi ikke vet hvor plasten blir av, og at det finnes mange plastprodukter i dag som det ikke finnes gode alternativer til. Derfor må vi også se på hvordan vi kan få bedre kontroll på plastavfallet, og endre måten vi gjør ting på for å få bruken av plast generelt ned til et minimum, sier Bjugstad-Holm.