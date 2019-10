NORDIC CHOICE PÅ OMDØMMETOPPEN

I Ipsos’ årlige omdømmemåling er Nordic Choice Hotels bransjens beste med en sterk 14. plass på den samlede listen.

Gjennom hele 2019 har Nordic Choice Hotels kunnet feire toppnoteringer i ulike undersøkelser, og den årlige Ipsos MMI-målingen er også gledelig for hotellkonsernet. Med en samlet 14. plass av norske selskaper som er målt, har Nordic Choice Hotels best omdømme i hotellbransjen.

– For oss er det en gledelig bekreftelse på at gjestene setter pris på de opplevelsene de får på våre hoteller og restauranter, mer enn det er en konkurranse. Vårt langvarige arbeid innenfor bærekraft gjør at vi har troverdighet på området som nå vokser frem som en hygienefaktor i alle bransjer. Det tror jeg også gjester og kunder merker seg når de vurderer omdømmet vårt i slike målinger, sier Torgeir Silseth, adm.dir. i Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels er tidligere i år blant annet blitt kåret til bransjens mest attraktive for økonomistudenter, gjestenes favoritt i Norsk Kundebarometer, bransjeleder på bærekraft i Sustainable Brand Index, fått pris for Norges beste HR-avdeling, og blitt kåret til Norges beste hotellkjede for niende år på rad i Grand Travel Awards.

– Vi elsker jo feiringer og fest, men resultatene er først og fremst en stor motivasjon for alle ansatte ved å se at deres innsats settes pris på. Vi har hatt et travelt 2019 til nå med fem hotellåpninger og ti nye finske hoteller gjennom oppkjøpet av Kämp Collection Hotels, så noen gledelige nyheter mellom slagene er viktig for oss alle, avslutter Silseth.