NORDIC CHOICE SKAL DRIFTE FINLANDS STØRSTE HOTELLPROSJEKT

Neste år starter byggingen av Finlands største hotellprosjekt gjennom tidene. 711 nye hotellrom vil stå klare til å ønske gjester velkommen på Helsinki flyplass i 2023. Eiendomsutvikler LAK Real Estate Oy har valgt Nordic Choice Hotels til å drifte de to hotellene.

Det nye hotellprosjektet vil bli det absolutt største i Finland noensinne. Mer enn 700 rom fordelt på 13 etasjer, skal kombineres med store konferansefasiliteter, noe flyplassen tidligere har manglet. En Sky Bar i toppetasjen, vil gi både gjester og flyentusiaster fantastisk utsikt, og hotellet vil være direkte tilknyttet flyterminaler og togstasjon.

Nordic Choice Hotels har omfattende erfaring med å drifte og utvikle hoteller på flyplasser i Norden, og ser frem til å bli en del av det nye prosjektet på Vantaa.

– Vi har forelsket oss i Finland og Helsinki. For Nordic Choice Hotels er dette et spennende eventyr som så vidt har startet. Disse hotellene vil passe perfekt inn i vår visjon om å overgå folks forventninger. Nå som vi tilfører noe nytt til markedet, er jeg sikker på at dette vil bli nok en suksessfull utvidelse av våre produkter i det finske markedet, sier Petter Stordalen (bildet), grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

Planleggingen av hotellprosjektet startet i 2018. De finske eiendomsutviklerne forhandlet med ulike selskap, men den sterke merkevaren og kompetansen Nordic Choice Hotels kunne bidra med, gjorde at valget til slutt falt på dem.

– Helt fra starten visste vi at vi ønsket oss to forskjellige hotellkonsepter for å kunne tilby en bredt utvalg og tilbud til de ulike målgruppene. Nordic Choice Hotels har lang erfaring med slikt arbeid, og har bred ekspertise innen konferansesegmentet, noe Arlanda flyplass er et godt eksempel på, sier Tommi Vaisalo, CEO i LAK.

– Prosjektet er også av stor betydning i nasjonal skala. Flyplassbyen Aviapolis er en av Finlands raskest voksende kontorområder. Hotellet vil bidra til områdets utvikling ved å tilby overnatting og konferansefasiliteter av høy kvalitet og med internasjonale standarder, sier Mikko Räsänen, styreleder i LAK.

– Det er fantastisk å ha et hotell i verdensklasse i Helsinki-Vantaa, som vil utfylle flyplassens servicetilbud og støtte flyplassen i å bli en sentral hub og møteplass i Europa, sier Kimmo Mäki, CEO av Finavia.

Leiekontrakten ble signert 16. september 2019. Byggingen starter i begynnelsen av neste år, med et budsjett på 120 millioner EUR. Etter planen vil hotellene åpne i 2023.

Foto: Eric Elliot