NORDIC CHOICE – STERK ØKNING I DRIFTSRESULTATET I 2018

Hotellkonsernet Nordic Choice Hotels fikk sitt beste årsresultat, så langt, i 2018. Med en tilvekst på åtte nye hoteller og nesten 800 nye rom, gikk Nordic Choice Hotels ut av 2018 med ny toppnotering for driftsresultat i hotellkonsernet. Driftsinntektene endte på 10.880 MNOK, noe som er en økning på 9,6 prosent sett mot 2017. For aller første gang passerte man også 1 milliard i EBITDA (resultat før skatt og avskrivninger).

– Vi har igjen økt topplinjen med én milliard kroner, i likhet med de tre foregående årene. Våre organiske hoteller jobber meget bra. De har et solid fotfeste i sine lokale markeder, og i tillegg tar de markedsandeler. Med en tilvekst i porteføljen og fulle driftsår for hotellene vi åpnet eller renoverte i 2017, leverer vi også et EBITDA-resultat vi er svært godt fornøyde med, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

– Samtidig ser vi en flott utvikling for våre franchisehoteller, som samlet leverer en topplinje på over 2,4 milliarder, noe som er en vekst på 5,2 prosent.

Inn i langtidsutleiemarkedet

Gjennom selskapet Strawberry Living, gikk Nordic Choice inn i markedet for langtidsutleie i 2018. Denne satsingen har resultert i en portefølje på 2700 leiligheter, som hovedsakelig leies ut til bedrifter.

– Som selskap ønsker vi å levere produkter tilpasset ulike gjester. Derfor opererer vi med tre kjeder og en samling frittstående hoteller. Samtidig ser vi en økende etterspørsel hos de som bor lenge hjemmefra. Disse har vi også et tilbud til nå, forteller Silseth.

Egne salgskanaler vokser sterkt

I tillegg vokser distribusjonen i selskapets egne digitale kanaler kraftig, noe som medfører lavere provisjonskostnader til tredjepartskanaler.

– Det at vi satset på å utvikle egne digitale distribusjonskanaler, begynner vi å høste av nå. Distribusjonen i egne kanaler er vokst med nesten 80 prosent siden vi omstrukturerte i 2016. Vi ser også at å gjøre det smidigere for gjestene med digital inn- og utsjekk, mobile nøkler og snart muligheten til å velge rom selv, settes stor pris på av våre lojale medlemmer i Nordic Choice Club, sier Silseth.

Over 200 hoteller i 2019

Sammen med grunnlegger Petter A. Stordalen, står han foran et travelt 2019. 31. januar var den første av totalt seks planlagte hotellåpninger i år, da Quality Hotel The Mill i Malmö åpnet dørene. I Oslo alene skal man i år åpne både Clarion Hotel The Hub, som med 810 rom blir Norges største hotell, boutiquehotellet Amerikalinjen og Clarion Hotel Oslo, som blir nærmeste nabo til det nye Munchmuseet i Bjørvika.

– 2019 blir året hvor vi runder 200 hoteller i Nordic Choice. Totalt har vi offisielt 25 prosjekter med nesten 7700 rom på vei de kommende årene. Vi investerer faktisk langt mer enn vi tjener for tiden, men vi har tro på at vår businessmodell, der vi ikke bare er i markedet for å tjene penger, men også utgjøre en forskjell for både mennesker og miljøet, er den riktige i det lange løpet, avslutter Silseth.

Måleenhet Resultat 2017 Resultat 2018 Endring Omsetning (MNOK) (drift) 9 924 10.880 9,6% EBITDA 756 1 001 32% Resultat før skatt 267 476 78%