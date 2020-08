NORDIC CHOICE TILBYR HOTELLROM SOM STUDENTHYBLER

Comfort Hotel Trondheim. Foto: Inger Marie Grini/Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels tilbyr nå studenter uten bosted å starte studietiden på hotell til fast månedspris.

– Studentsamskipnadene melder om 6400 studenter i boligkø. Vi har aldri hatt flere ledige hotellrom enn nå, så hvorfor ikke tilby dem til studenter og andre på jakt etter tak over hodet? Dette har vi også gjort tidligere, men ikke i så stor skala som nå. I omtrent hver studentby hvor vi har hotell, kan man nå booke seg rom fra 30 og opptil 90 dager og komme til forelesning med hotellfrokost i magen, sier Solveig Voldheim, driftsdirektør for Comfort Hotel Norge.

Tilbudet må bookes før 6. desember og forskuddsbetales måned for måned. Booker man to eller tre måneder, vil man få ytterligere rabatt på oppholdet og man kan bo på hotell i hele høst for under 7500 kroner i måneden på de rimeligste hotellene. På alle hotell hvor det er frokostservering, er det inkludert i prisen, og rommet blir rengjort hver uke.

– Sommerkampanjen vår med ubegrenset antall opphold ble utrolig godt tatt imot. Dette er et enda smidigere tilbud for dem som trenger å bo lenge, og booker du 30, 60, 70 eller 90 netter, slipper du å bytte rom underveis. Her kan du ta med flytteesker og bager, og være klar til å flytte inn i et mer permanent bosted etterhvert, forklarer Voldheim.

Studenter i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Oslo, Sarpsborg og Fredrikstad kan se hvilke hoteller man kan booke på nordicchoicehotels.no