NORDMENN DRIKKER 13 MILLIONER KOPPER KAFFE – DAGLIG

I Norge drikkes det rundt 13 millioner kopper kaffe hver eneste dag, det betyr at hver kaffedrikker koser seg med mellom 3,7 og 6,2 kopper hver. Det er et meget stort kaffekonsum per innbygger sett i internasjonal sammenheng. Kjernebrukeren er en mann i alderen 45 – 69 år, de drikker mye kaffe, både på jobben og hjemme. 84% av nordmenn over 18 år drikker kaffe daglig, ifølge tall fra Norsk Kaffeinformasjon.

3 av 4 drikker kaffen sort, det er vanligere med melk i kaffen jo lengre syd og vest i landet man kommer. 37% av kvinner drikker kaffe med melk.

Det meste av kaffen som drikkes i Norge kommer fra Brasil, i 2018 importerte vi 13,8 millioner tonn. På de neste plassene kommer Colombia 9,2 millioner tonn, Guatemala 2,9 millioner tonn og Kenya 1,1 millioner tonn.

De største kaffebarkjedene

Kaffebarene serverer mye av kaffen folk kjøper på serveringsstedene. Espresso House er største kaffebarkjede i Norge med rundt 50 kaffebarer totalt. De åpnet 13 nye kaffebarer det siste året, ifølge bladet Kaffe. Espresso House eies av Jab Holding. Kaffebrenneriet, som bl.a. Norgesgruppen Servicehandel står bak, er største norskeide kaffebarkjede med 41 utsalg. Umoe Restaurant har franchisen for Starbucks, de har stabilisert seg med 23 kaffebarer totalt i Norge. Stockfleths er lokalisert i Oslo-området og har 13 kaffebarer. Dromedar, med 11 kaffebarer, har Trondheim som sitt kjerneområde. Både Stockfleths og Dromedar eies av Solberg & Hansen

