NORDMENNS HOTELL-FROKOSTFAVORITTER

Frokosten setter standarden for dagen sies det. Så viktig er maten vi spiser på morgenen at måltidet har fått sin egen dag. Den nasjonale frokostdagen markeres i dag, 13. april.

Hjemme spiser mange det samme til frokost hver dag, på hotell er det annerledes. Frokostbuffeene på store hoteller har ofte et stort utvalg av pålegg, kalde og varme retter, nystekte brød og rundstykker, frukt, kaker og croissanter, egg, bacon, omelett, pannekaker og vafler. Nytraktet kaffe, te, ferskpresset juice og smoothies står også ofte på menyen.

Scandic serverer, bare på sine norske hoteller, nesten 5 millioner frokoster hvert eneste år, og hotellkjeden er lidenskapelig opptatt av å gi gjestene den beste starten på dagen. Nå har YouGov gjort en undersøkelse på vegne av nettopp Scandic, der de har spurt hva folk forsyner seg av når de kan velge i alt.

Dette topper listen over hva gjestene forsyner seg av:

Rundstykker og brød (75 prosent)

Pålegg (60 prosent)

Bacon (56 prosent)

Eggerøre (45 prosent)

Grønnsaker (42 prosent)

Søte bakervarer, croissanter og pannekaker bryr gjestene seg overraskende lite om. Sammen med knekkebrød, frokostblanding og bønner, havner dette nederst på prioriteringslisten. Det er i alle fall det folk svarer i undersøkelsen, men det stemmer ikke helt med erfaringene til de som jobber på kjøkkenet på de ulike hotellene.

– Noe av det som er mest populært på våre frokoster er croissanter. Min hypotese er at de som bor mye på hotell, forsøker å spise en ganske alminnelig og sunn frokost, mens de som reiser mindre ofte forsyner seg med søtsakene, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge.

Det kan også være at det er de unge som tar croissanten, for undersøkelsen viser at de er mer svake for dessert til frokost og dermed skiller seg fra resten av befolkningen. 41 prosent av de under 34 synes kaker, vafler og søtsaker er viktige elementer på hotellfrokosten.

Størst interesse for økologisk mat blant de unge

I undersøkelsen har Scandic både sett på vanene folk har hjemme i hverdagen, og når de er ute på reise.

Flere unge velger økologisk mat. 34 prosent syns det er viktig om det de forsyner seg med på frokostbuffeen er dyrket og produsert på en økologisk måte. Bare 16 prosent av de eldre svarer det samme.

Mange, så godt som halvparten av oss, vil også ha kortreist mat. De unge er derimot mer bevisst på dette enn eldre. 54 prosent under 34 sier det er viktig, mot 44 prosent av de over 55.

Mest usunne nordpå

Det er også regionale forskjeller her, og ironisk nok er befolkningen i det området som huser mye av norsk landbruksproduksjon, Østlandet utenom Oslo og Akershus, minst opptatt av om maten er kortreist. 44 prosent svarer at det er viktig. På Vestlandet, som troner på topp, svarer 53 prosent det samme. Folk i Oslo er mest opptatt av økologisk mat. En av tre syns det er viktig, mens nordpå svarer bare 19 prosent at de er det.

Sunn mat er heller ikke så viktig for folk nordpå, som i resten av landet. Mens 30 prosent av folk i andre landsdeler svarer at sunn mat er svært viktig, svarer kun 17 prosent av deltakerne fra Trøndelag og Nord-Norge det samme.

Dette er noen av nøkkelfunnene i undersøkelsen:

– 70 prosent svarer at de alltid spiser frokost på hotell. 1 prosent spiser aldri frokost på hotell.

– 19 prosent svarer at frokosten er svært viktig for valg av hotell.

– Dette topper listen over hva reisende alltid forsyner seg av på hotellfrokosten: Rundstykker/brød (75%), Pålegg som skinke/ost (60%), Bacon (56%), Eggerøre (45%), Grønnsaker (42%)

– Dette topper listen over hva reisende aldri forsyner seg av på hotellfrokosten: Bønner (46%), Andre søte bakevarer (39%), Müsli/frokostblanding (35%), Pannekaker (35%), Croissant (30%)

– Dette topper listen over hva som er svært viktig på en hotellfrokost: Hyggelig atmosfære (37%), Egg og bacon (33%), Sunne alternativer (28%)