NORGE HOLDER STAND SOM ATTRAKTIVT REISEMÅL

Nordlys over Kirkenes. Foto: Visit Nord-Norge

En god del europeere vurderer fortsatt å reise i høst- og vintersesongen, og skulle reiserestriksjoner og karanteneplikt oppheves, bør Norge ligge godt an. Coronapandemien har så langt påvirket vår attraktivitet svært lite, sammenlignet med andre reisemål.

Det er naturligvis ikke så mange som planlegger utenlandsferie for tiden, likevel er det mellom 16 og 23 prosent som vurderer å reise til utlandet, allerede i høst og vinter. Det viser et ferskt coronabarometer fra Innovasjon Norge, for høst- og vintersesongen 2020/21.

Intervjuene ble nylig gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i Norges viktigste nærmarkeder; England, Tyskland, Sverige, Danmark, Nederland og Frankrike.

– Blant de som svarer at de ønsker seg til Norge, er det natur, byer og nordlys som er de mest etterspurte ferieopplevelsene denne sesongen. Det er likevel store variasjoner mellom markedene. For eksempel ser vi at tyske turister i større grad enn de andre etterspør aktive ferier i Norge, sier Margrethe Helgebostad, analyseansvarlig i Innovasjon Norge Reiseliv.

Norge har et godt grep om turistene som er interessert i ferieopplevelser som natur, nordlys og aktiviteter. Samtidig er Norge også interessant blant de turistene som er på jakt etter by- og kulturopplevelser. Flertallet av disse, vurderer slike opplevelser i Norge, forteller hun.

Undersøkelsen viser at de fleste ser for seg å bestille reisen på samme måte som før pandemien, men det er også en større andel som mener at det er blitt viktigere å bestille en pakkereise fra reisearrangør nå. Særlig gjelder dette i Nederland og Frankrike.

Ønsket om forutsigbarhet vises også ved at syv av 10 av de som overveier å reise til Norge, kun vil kjøpe reisen dersom de kan få pengene igjen.

Bekymringen for karantene er størst i Frankrike og England – og lavest i Nederland. I Tyskland har de fortsatt en høy bekymring for å reise med tog, buss og fly, når de skal på ferie. Både der og i Nederland viser undersøkelsen at de legger stor vekt på at det er lett å reise til destinasjonen med egen bil.

I Danmark er de mest bekymret for smittefaren på attraksjoner og severdigheter med mange mennesker. Franske turister er på sin side særlig bekymret for å strande i et fremmed land, eller havne i karantene hvis de reiser til utlandet.

– I tillegg er smitteutviklingen svært avgjørende for om man vil reise eller ei. Her viser svarene fra Sverige at de ikke er på linje med de andre landene, ved at de legger markant mindre vekt på den generelle smitteutviklingen, sier Helgebostad, og føyer til at engelskmenn også legger noe mindre vekt på myndighetenes anbefalinger, og mer vekt på at det er mulig å reise på en trygg og sikker måte. De vil også at det skal være enkelt å avbestille og få pengene igjen.