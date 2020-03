NORGE TRENGER NYE NASJONALRETTER

Med opp mot 30.000 besøkende fra matbransjen, er SMAK 2020 Norges desidert største arrangement for de som jobber med å forme Norge som Matnasjon.

Analyseselskapet Opinion har utarbeidet en omfattende rapport som ble overlevert til regjeringen v/Landbruks- og matminister Olaug Bollestad under åpningskonferansen til SMAK 2020. Senere i år skal Regjeringen presentere strategien om Norge som Matnasjon.

Trend- og inspirasjonsrapporten er utarbeidet på vegne av SMAK 2020, NHO Reiseliv, Norges Sjømatråd og Innovasjon Norge.

Rapporten konkluderer med at det er fire avgjørende dimensjoner som må fylles med matkultur, som både folk flest og våre gjester kjenner igjen og liker. Dette er:

Kulturelle referanser: Ikke hva, men hvor og hvordan vi spiser.

Distinkte regioner: Mangfold i kvalitet, kultur og produkter.

Ikoniske retter: Berømte matretter med bred appell.

Stolte råvarer: Smak, kvalitet, bærekraft og produksjonsmetoder.

– Vi håper denne rapporten kan bli et spennende bidrag til Regjeringens arbeid med å utforme strategien for Matnasjonen Norge, sier Torill Engelberg, prosjektleder for SMAK 2020.

Nye nasjonalretter?

En av de interessante analysene i rapporten er at Norge trolig trenger en eller flerenye nasjonalretter for å komme mer på kartet som Matnasjon. Dette for å levere sterkere på behovet for «ikoniske retter».

Norge har alle forutsetninger i råvarene – men nasjonalrettene våre har ikke så bred appell, eller markedsfører de store fordelene vi har som matnasjon, viser analysen.

Italia og Frankrike har f.eks. nasjonalretter som identifiserer og appellerer i mye større grad – mens Norge mangler noen ikoniske retter som kan suppleres av styrken som ligger i kultur, regiontilhørighet og kvaliteten på de norske råvarene.

Bilde: På jakt etter Matnasjonen Norge: Prosjektleder Torill Engelberg i SMAK 2020 overleverte trend- og inspirasjonstapporten «Veikart for Matnasjonen Norge 2030» til landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Foto: Kristian Tjessem