NORGES BESTE HOTELLFROKOST, TRONDHEIM 2 – OSLO 1

Mange hoteller legger mye i å presentere en så god og komplett frokost som mulig og konkurransen ble ekstra spennende i år med åpningen av Britannia Hotel, som ga Scandic Nidelven sterk konkurranse helt til mållinjen.

Thon Hotel Rosenkrantz Oslo har tidligere vært på pallen, og vant blant annet sølv i 2016. De har lenge hatt kvaliteten på plass, og har nå også i større grad lykkes med service og personlig oppfølging, og får i år en velfortjent 3 plass.

Britannia Hotel bidrar til å videre befeste Trondheims posisjon som frokostby nummer en. Britannia Hotel har lagt seg på en ny linje og gir en unik opplevelse. Med 5 stjerner og som medlem av Leading Hotels of the World, leverer de en fantastisk frokostopplevelse for en utvalgt gruppe kunder. Scandic Nidelven har et strålende utvalg og en imponerende evne til å fornye seg, og å skape god stemning for alle mulige gjester. Begge hoteller er besatt med meget gode team, som følger opp gjestene på en god måte og spiller en viktig rolle i å gi kundene den beste frokostopplevelsen.

Thon Hotel Lofoten og Scandic Hell var begge på pallen i fjor, og er de to hotellene som var nærmest pallen i år. Begge leverer en meget god frokost, med høy kvalitet og god stemning i begge frokostsaler.

Norges beste frokost for 13. gang

– Dette er utrolig stas! At Scandic Nidelven nok en gang troner på toppen i denne konkurransen er ikke annet enn imponerende og velfortjent. I Scandic har vi i mange år hatt et sterkt fokus på å servere gjestene våre den beste frokosten i Norge. At vi i tillegg serverer best frokost flest steder i landet, med hele 10 fylkesvinnere og 5 finalister i årets konkurranse, sier noe om den sterke frokostkulturen vi har i hele Scandic-kjeden, sier Helene Skjenneberg, direktør for mat og drikke i Scandic.

Med årets seier har Scandic Nidelven vunnet kåringen hele 13 ganger i løpet av de femten årene konkurransen har eksistert. For hotelldirektør på Scandic Nidelven, Kjetil Vassdal, betyr det likevel ekstra mye å få seierspokalen i år.

– Jeg er utrolig stolt over alle våre fantastiske medarbeidere, som gir alt hver eneste dag for at vi skal kunne levere landets aller beste hotellfrokost. I år kjenner jeg at prisen også varmer litt ekstra, da vi har mange nye ansatte på teamet, inkludert ny frokostansvarlig, ny kjøkkensjef og ny direktør for mat og drikke. Jeg tror at kombinasjonen av nye krefter, sammen med våre erfarne frokosthelter, har løftet oss til nye høyder, både når det gjelder service og utvikling, sier Vassdal.

I en alder av 25 år er Martin Trana Flak tidendes yngste kjøkkensjef på Scandic Nidelven. Med det følger et stort ansvar. Siden han tiltrådte stillingen i februar i år, er det likevel samtalene med gjestene som har gjort størst inntrykk.

Bronse til Thon Hotel Rosenkrantz Oslo

– Mat er et av våre satsningsområder. Det er derfor gledelig at vi hevder oss godt i årets Norges beste frokost-konkurranse, sier Morten Thorvaldsen, konserndirektør for Thon Hotels.

– Frokosten på Thon Hotel Rosenkrantz Oslo er mye mer enn bare hjemmelaget mat og personlig service. Vi leverer en unik opplevelse som spiller på alle sanser i en rolig og behagelig atmosfære. I år har vi utvidet tilbudet av frukt, grønnsaker, veganske retter og allergitilpassede produkter, og vi er meget bevisst på vår service. Vi ser også at bærekraft og matsvinn blir stadig viktigere for våre gjester, derfor vil kvalitet fremfor kvantitet alltid prege frokosten hos oss på Thon Hotel Rosenkrantz Oslo, sier hotelldirektør Christian Arnet.

Thon Hotel Rosenkrantz Oslo feirer 5 årsjubileum i oktober. Helt fra åpningen har målet vært å ha en av de beste hotellfrokostene i Norge. I 2016 kom hotellet på 2. plass, og i 2018 og i 2019 ble de også fylkesvinnere i Oslo.

Twinings og deres norske representant, Haugen-Gruppen AS, gratulerer følgende medaljører:

1.plass: Scandic Nidelven

2.plass: Britannia Hotel

3.plass: Thon Hotel Rosenkrantz Oslo

Finalister 2019

Thon Hotel Lofoten Scandic Nidelven Hotel Britannia Scandic Hell Scandic Byparken Thon Hotel Rosenkrantz Bergen Thon Hotel Stavanger Scandic Maritim Hotel Haugesund Thon Rosenkrantz Oslo Hotel Norge by Scandic

Bilde: F.v: Food & Beverage Manager på Scandic Nidelven, Espen Teigseth, hotelldirektør på Scandic Nidelven, Kjetil Vassdal og Stephen Twining.