NORLANDIA HOTEL GROUP BLIR OPERATØR I SIGNALBYGGET ØKERN PORTAL

Norlandia Hotel Group har nylig signert en driftsavtale på et nytt life style-hotell på Økern i Oslo. Med Oslo Pensjonsforsikring som byggherre, setter Norlandia Hotel Group fokus på innovative og spennende løsninger til et større prosjekt, kalt Økern Portal.

– Det er med stor glede vi har signert leieavtale for dette fantastiske hotellet, sier en svært fornøyd administrerende direktør i Norlandia Hotel Group, Morten A. Kahrs.

– Vi har allerede valgt et varemerke som hotellet skal drives under, men dette vil offentliggjøres litt senere. Vi vil jobbe tett sammen med hotellkjeden vi skal drifte for, når det gjelder design på rom og endel fellesarealer. Hotellet vil satse på alle gjestesegmenter, både forretningstrafikk, kurs/konferanse og ferie/fritid i helgene. I samme bygg er det rundt 3000 kontorarbeidsplasser, som vi regner med vil generere en god del trafikk, Økern er et område i sterkt utvikling. Skybaren og våre serveringssteder vil også bli samlingssteder for de mange som bor i området. Det er veldig spennende å jobbe med en eier og utleier, Oslo Pensjonsforsikring, som fokuserer så sterkt på høy teknologi og bærekraft, sier Morten A. Kahrs.

Økern Portal skal bli Oslos mest unike næringsbygg, et sted der næring og nærmiljø møtes. Dette er en ny tenkemåte i Norge. Bygget huser både arbeidsliv og byliv, og skal pulsere fra morgen til kveld.

Når Økern Portal står ferdig rundt årsskiftet 2021/2022, vil en stor del av området vies et hotell på 12.500 kvadratmeter, i bygget som i dag er Lørenfaret 3. Det er Norlandia Hotel Group (NHG) som skal drifte hotellet, som får 224 rom, store konferansefasiliteter, samt restaurant og skybar med spektakulær utsikt.

NHG drifter flere av Nordens mest kjente hoteller, og har en variert portefølje, som består av alt fra spa og høyfjellshoteller, til konferansesenter i de store byene. NHG har spesialisert seg på hotelldrift på vegne av andre merkevarer som Best Western, Thon, Scandic og Comfort.

