NORLANDIA HOTEL GROUP SKAL DRIFTE X MEETING POINT

Norlandia Hotel Group og HEAS er enige om samarbeid om drift av X Meeting Point. Samarbeidet er kommet i stand ved at Norlandia Hotel Group AS og Hellerudsletta Eiendom AS, sammen har stiftet et selskap som skal drifte X Meeting Point videre.

X Meeting Point er et konferanse, messe og eventsenter, midt mellom Oslo og Gardermoen.

– Vi ser frem til å samarbeide og videreutvikle X Meeting Point som den naturlige møteplassen for konferanser, eventer og messer i Oslo regionen, sier en svært fornøyd administrerende direktør i Norlandia Hotel Group, Morten A. Kahrs.

– Vi skal bygge videre på det fantastiske grunnlaget som senterets dyktige medarbeidere allerede har lagt. Tanken bak samarbeidet er å optimere resultatet, gjennom kombinasjonen av lokalt drift, en aktiv eiendomsutvikler og en profesjonell reiselivsaktør. Vi skal bygge for fremtiden og sikre videre drift. Selv om det har vært en utfordrende tid for bransjen, er det viktig å se nye muligheter, konsolidere og skape nye samarbeidsformer, fortsetter Morten A. Kahrs.

– Vi er svært fornøyd med å ha landet et spennende sameierskap og samarbeid med Norlandia Hotel Group, slik at vi kan videreføre drift og utvikling av senteret, sammen med en dyktig, erfaren og solid aktør. På vår side skal vi ha fokus på videre utvikling av eiendommen, som har stort potensial for vekst og kompletterende virksomhet. Det er allerede flere spennende planer med selskaper som kan utvikle og styrke X universet på Hellerudsletta ytterligere, sier Andreas Tronstad, styreleder i Hellerudsletta Eiendom.

Administrerende direktør Gyrid Eggen, som har vært med siden åpningen i august 2017, skal lede driften videre, sammen med sitt dyktige og erfarne team. – Det er veldig spennende å få være med å utvikle X Meeting Point videre og bygge på de gode erfaringene vi har gjort oss gjennom de 3 siste årene. Med de fantastiske fasilitetene senteret innehar, finnes det utallige muligheter. Vi er uten tvil et opplevelsesunivers, og vi skal fortsette å levere på kvalitet, fleksibilitet og service, sier Gyrid Eggen.

Hellerudsletta Eiendom AS og Norlandia Hotel Group AS skal via selskapet Hellerudsletta Drift AS,drifte X Meeting Point videre. – Vi er veldigglade for denne løsningen i det som har vært en utfordrende tid for oss og vår bransje generelt. Vi har stor tro på at denne kombinasjonen er det som skal til for at vi får utviklet eiendommen ytterligere. Samtidig ligger det en trygghet i at det driftsoperasjonelle er sikret for fremtiden, avslutter Morten A. Kahrs.

Allerede 13. august starter senteret opp med den første messen, etterfulgt av både små og store arrangementer i tiden fremover. Høstens nyhet er en Black Box på 1700 m2 som er etablert i Hall 1.