NORSKE FACEBOOK-GRUPPER DELER SINE FAVORITTER I NY BYGUIDE

I samarbeid med VisitOSLO lanserer Facebook nå den første byguiden dedikert til Norges hovedstad. Guidens anbefalinger er utarbeidet av lokale Facebook-grupper, som deler sine favoritter til byens skjulte perler.

Når vi besøker nye byer, ønsker vi i stadig økende grad autentiske opplevelser. Ofte spør vi venner, familie eller kollegaer om råd. Men også grupper og sider på Facebook er fulle av anbefalinger til gode steder, lokale severdigheter og unike opplevelser.

Det er dette som er bakgrunnen for prosjektet «Facebook City Guides». Et prosjekt som i samarbeid med lokale Facebook-grupper, samler medlemmenes beste tips til en annerledes og autentisk byopplevelse, som strekker seg utover de tradisjonelle reiseguidene.

– Det unike med Facebook-grupper er, at de samler folk med felles interesser på tvers av geografiske avstander. Gruppenes medlemmer diskuterer, utveksler erfaringer, støtter hverandre og holder hverandre oppdatert på hva som skjer. Det finnes mye kunnskap innad i gruppene som vi ønsker å løfte frem i lyset via dette prosjektet, sier Rune Paulseth, sjef for Facebook Norge. Videre forteller han at norske brukerne er blant de mest aktive brukerne av grupper på Facebook.

På global basis finnes det i dag over 22 millioner grupper på Facebook med månedlig aktivitet. Også tjenestene Sider og Arrangementer er verktøy som blir flittig brukt til å koble mennesker sammen rundt felles interesser, både online og offline.

Administrerende direktør i VisitOSLO, Christian Lunde, er svært positiv til lanseringen. – Oslo er en moderne og mangfoldig by, og vi i VisitOSLO er veldig glade for at Facebook har laget en byguide som løfter frem Oslo-folks egne favoritter. Vi håper denne guiden kan inspirere til å oppdage nye og spennende sider ved byen vår, sier han.

Guiden er delt inn i fem kapitler som trekker frem alt, fra gode restauranter og naturopplevelser, til forskjellige karaoketilbud og andre aktiviteter. I tillegg finnes det også en oversikt over steder fra kult-serien SKAM, som tok både unge og gamle med storm i 2015.

Guiden kan leses online på www.cityguides.fb.com.