NORWEGIAN MED FORSIKTIG ÅPNING AV EUROPA-RUTER

Norwegian gjenåpner 76 ruter for reiser fra 1. juli. Rutene omfatter både innenriksruter og ruter til andre land i Europa. Mer enn 300 piloter og 600 kabinansatte fra norske baser vil bemanne 20 fly, noe som innebærer at omlag 200 piloter og 400 kabinansatte kommer tilbake fra permittering.

– Mange kunder har gitt uttrykk for at Norwegian må tilbake på vingene med fly til langt flere destinasjoner enn vi har i dag. Til alle som ønsker å reise med Norwegian i sommer har jeg en gladmelding: Vi skal i lufta med flere fly, og vi gjenåpner en rekke av rutene kundene har etterspurt. Nå som konkurrentene også er igang igjen med store deler av sitt tilbud, må vi også melde oss på i konkurransen og dermed bidra til at samfunnet gradvis kommer tilbake til normalen. Samtidig har vi innført en rekke tiltak for å ytterligere redusere en allerede lav smitterisiko ombord, sier Norwegians konsernsjef, Jacob Schram.

Fra før har Norwegian åtte fly i drift på ruter i Norge. Når ytterligere 12 fly settes i trafikk, betyr det at over 600 ansatte i Norge vil komme tilbake fra permittering. Totalt er nå mer enn 900 piloter og kabinansatte i jobb. Før corona-krisen opererte Norwegian rundt 100 fly.

40 SAS-fly i luften i juli

SAS utvider også sitt trafikktilbud i sommer. Totalt økes kapasiteten fra 30 fly i juni, til drøyt 40 i juli. Kapasiteten tilsvarer knapt 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I takt med at etterspørselen sakte, men sikkert øker, gjenopptar SAS flyvninger til flere destinasjoner fra Oslo, København og Stockholm. I tillegg til flere ruter fra København, gjenopptar SAS også internasjonale flyvninger fra Oslo til blant annet Reykjavik, og fortsetter operasjonene til Finland og London fra Stockholm.

Ytterligere destinasjoner vil bli gradvis lagt til fra alle tre land når etterspørselen vender tilbake.