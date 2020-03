NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP 2020 I TRONDHEIM AVLYST

Innovasjon Norge avlyser Norwegian Travel Workshop 2020, som skulle gått i Trondheim i dagene 30. mars til 2. april.

Norwegian Travel Workshop (NTW) er en av Norges største arenaer for salgsmøter og nettverksbygging for reiselivsnæringen. I år var det ventet rundt 400 norske tilbydere av reiselivsprodukter og tilsvarende antall internasjonale kjøpere fra 30 land.

– Det er med tungt hjerte vi nå må avlyse arrangementet. Sammen med partnerne våre i Trondheim, har vi til det siste jobbet med tiltak for å kunne gjennomføre. Men hensyn til liv og helse kommer alltid først, og i lys av den siste utviklingen, er det helt naturlig å avlyse, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Avgjørelsen er basert på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets anbefaling om å avlyse eller utsette arrangementer med 500 eller flere deltagere. I tillegg kom Kommuneoverlegen i Trondheim i dag med sin anbefaling om å avlyse.

NTW er årets største møteplass for norsk reiseliv, og tilrettelegger for over 8000 forhåndsavtaler mellom norske selgere og internasjonale kjøpere. – Reiselivet er allerede hardt presset av coronautbruddet, derfor er det ekstra beklagelig å måtte avlyse NTW. Mange avtaler for 2021 skulle inngås her, sier Bratland Holm.

Hun påpeker at en del av programmet kan løses digitalt. – Vi tilgjengeliggjør nå et digitalt avtalesystem som gir alle muligheten til å følge opp sine avtaler som planlagt. I tillegg jobber vi med en løsning for webinarer.

Trondheim blir vertskapsby for Norwegian Travel Workshop 2021

Etter planen skulle Trondheim ønske velkommen til årets NTW. Lokale matvarer og tradisjoner skulle prege programmet. – Vi har stor medfølelse med Trondheim, som har jobbet iherdig i ett år med forberedelser. Jeg er glad for å kunne meddele at Trondheim skal arrangere Norwegian Travel Workshop 2021, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Bilde: Fra fjorårets NTW i Ålesund. Foto: Marianne Mork/Innovasjon Norge