NTW 2020 TIL TRONDHEIM

I mars neste år skal Trondheim ønske hundrevis av utenlandske turoperatører velkommen som arrangør av Norwegian Travel Workshop 2020. -Trondheim har markert seg som en attraktiv matdestinasjon, det får verdens reiselivsbransje smake neste år, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

Trondheim er tildelt Norwegian Travel Workshop (NTW), den største reiselivsbegivenheten i Norge. Dette ble offentliggjort under avslutningen av årets NTW i Ålesund.

– Dette er en unik mulighet for byen og regionen til å vise seg frem for hele verden. Dette blir første gang vi viser frem byen vår som ‘Home of Nordic flavours’ til et så stort publikum. Nettopp ulike smaker vil prege programmet neste år, med fokus på lokale matvarer og tradisjoner, sier Tanja Holmen, reiselivsdirektør i Visit Trondheim.

Neste års arrangement går av stabelen 23. – 26. mars. I løpet av dagene er det ventet over 350 internasjonale kjøpere og like mange norske reiselivstilbydere. De møtes for nettverksbygging, og ikke minst kjøp og salg av norske produkter og destinasjoner.

I tildelingen vektla Innovasjon Norge blant annet kombinasjonen av by og land i programmet. – Gjennom NTW ønsker Visit Trondheim å vise frem hele regionen, med Trondheim i spissen, sier Bratland Holm.

Visit Trondheim søkte om arrangementet allerede i 2015. – Veldig mye har skjedd siden da. Byen har blant annet fått sine første Michelin-stjerner. Dette er med å gjøre byen enda mer attraktiv, påpeker Bratland Holm.

Neste års deltagere kan få med seg matturer, kunnskapsreiser med Norges ledende teknologimiljøer, kulturinnslag og Nidarosdomen i et nytt perspektiv. I tillegg til aktiviteter i Trøndelagsregionen legges det opp til besøk over hele Norge, før og etter arrangementet.

Dette blir 48. gang Innovasjon Norge arrangerer NTW. Interessen både blant norske tilbydere og internasjonale kjøpere er voksende.

– Vi lever i en stadig mer digital hverdag. Men folk ønsker å møte dem de skal gjøre forretninger med. Det handler om relasjonsbygging og tillitt, og nettopp derfor fortsetter møteplasser som NTW å være viktige, påpeker Bratland Holm.