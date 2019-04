NTW I ÅLESUND – REKORDSTOR INTERESSE FOR Å SELGE NORGE SOM FERIEMÅL

Norwegian Travel Workshop (NTW) er igang i Ålesund. Der møtes rekordmange norske reiselivsaktører og turoperatører fra hele verden. – Norge er populært, og vi ser stor vekst i interesse for skreddersydde turer spekket med aktiviteter, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Årets rekorddeltagelse på NTW vitner om stor interesse for å selge Norge som turistdestinasjon. 360 norske aktører skal møte over 370 turoperatører fra 32 ulike land, gjennom over 8800 forhåndsbookede avtaler.

NTW tildeles en ny destinasjon hvert år, og Sunnmøre-regionen er arrangør for det 47. arrangementet. Årets tildeling anerkjenner Ålesund og Sunnmøre som ‘The Adventure Capital of the Fjords’, og destinasjonens evne til å kombinere byliv, natur, aktiviteter og lokale tradisjoner.

– NTW gir oss en unik mulighet til å vise frem de fantastiske opplevelsene og attraksjonene denne regionen har å tilby til «verdens beste norgesselgere». Vi ser fortsatt effekten etter da NTW ble arrangert i Ålesund i 2004. Nå som vi har lagt på to ekstra dager til opplevelser og utflukter, håper vi på minst like stor effekt som i 2004, sier reiselivssjef Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre.

Innovasjon Norge trekker frem at regionen satser på helårsturisme. – Regionen viser på imponerende måte hvordan de går fra å være en sommerdestinasjon til en helårsdestinasjon, sier Holm, og viser til fokus på vinterturisme, både med og uten ski, rundturer med offentlig transport i fjordlandskapet, i kombinasjon med lokale mat- og kulturtradisjoner.

Miljøet høyt på agendaen

NTW fortsetter å være en av de viktigste møteplassene hvor norsk reiseliv møter turoperatører fra hele verden. Årets arrangement blir godkjent som et Miljøfyrtårn. -Reiselivet er veldig klar over bærekraftsutfordringen vi står overfor, både som næring, og generelt. Det er viktig for oss å vise at det er mulig å gjennomføre så store arrangementer med miljøet som topprioritet, sier Holm.

Hun sier videre at både selgere og kjøpere stadig blir mer opptatt av miljø. – I fjor inkluderte vi for første gang bærekraft som eget punkt i registeringen. På ett år ser vi en markant oppgang i bedrifter som er miljøsertifiserte, og/eller interesserte i grønne aktiviteter. Det er en spennende og viktig utvikling.

I løpet av dagene får deltagerne muligheten til å oppleve hele Sunnmørsregionen, gjennom ikoner som jugendstilbyen Ålesund og Hjørundfjorden, og nyere aktiviteter som yoga og sauna i Valldal, og bacalaosmaking. I tillegg arrangeres visningsturer i hele Norge før og etter NTW.