NY KOMMERSIELL LEDELSE I FURSETGRUPPEN

Administrerende direktør i Fursetgruppen, Gjøran Sæther, har hentet inn Renate Lindmark fra First Hotels som ny salgsdirektør og Naja Boone fra Wallenius Wilhelmsen som ny markeds- og kommunikasjonsdirektør.

Gjøran Sæther forteller at selskapet er inne i en spennende fase og ønsker å styrke sine digitale salgsambisjoner, sammen med sitt nye lederteam på kommersiell side. – Renate og Naja kommer inn med mye erfaring fra salg, datadreven markedsføring og digitalisering. De er fremoverlente typer og det er det vi trenger nå. Vi må hele tiden følge med i markedet og på trender innen bransjen. Salg og marked må jobbe mye mer integrert for å vinne kampen om restaurantgjestene fremover, sier Sæther.

Lindmark kommer fra stillingen som Vice President Sales i First Hotels og har mangeårig kommersiell erfaring fra selskaper som Teller, BNP Paribas og SEB Private Bank. Lindmark konstaterer at Oslo virkelig har begynt å bli en kulinarisk destinasjon og at konkurransen er tøff. – Det byr på interessante muligheter for en velrenommert aktør som Fursetgruppen. Vi har god spennvidde i porteføljen vår med mange unike konsepter, samt kompetansen og kapasiteten til å ta på oss de store catering- og arrangementsjobbene. Vi skal vokse videre og jeg ser frem til å jobbe med teamet her for å skape lønnsomme resultater, sier Lindmark.

Naja Boone kommer fra Wilhelmsen-systemet hvor hun var Global Head of Marketing & External Communications i Wallenius Wilhelmsen. Hun har flere års erfaring fra markeds -og kommunikasjonsbyråer i New York og Oslo, blant annet Gambit Hill+Knowlton Strategies, Scandinavian Design Group og Siegel+Gale. – Digitalisering av restaurantbransjen skjer nå, så jeg ser frem til å drive nytenkning rundt markedsføringen vår fremover. Fursetgruppen har historisk sett vært en ledestjerne på flere felt de siste 20 årene og vi har selvsagt ambisjon om å holde på denne posisjonen, sier Boone.