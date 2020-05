Mona Saab fra Big Fish Adventure på scenen under NHOs Årskonferanse 2020

Foto: Martin Slottemo Lyngstad/NHO

NHO Reiselivs landsmøte har valgt Mona J. Saab, administrerende direktør i Big Fish Adventure, som ny president i NHO Reiseliv. Hun tar over rollen etter Ole Warberg, konserndirektør i Magic Norway, som har vært president i NHO Reiseliv siden 2012.

─ Saab har bygget opp et fantastisk havfiskekonsept på Sørøya i Finnmark, som regnes som et av Europas mest anerkjente turistfiskesteder. Hun har jobbet hele livet sitt i reiselivet, og har svært god kunnskap om norsk reiseliv og hvilke saker og utfordringer som er viktige for næringen. Hun er en energisk og tydelig talsperson for bransjen, og jeg er overbevist om at Saabs erfaring vil bidra til å styrke NHO Reiselivs posisjon i årene som kommer, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Den nye presidenten sier at hele reiselivet er rammet av coronakrisen, og det nå er svært viktig å stå sammen:

– Samtlige reiselivsbedrifter føler coronakrisen på kroppen. Det er akkurat nå NHO Reiselivs rolle er kjempeviktig. Det er viktig at vi står sammen, at vi jobber sammen for å være synlige og å ha innflytelse. Ikke minst er det viktig at vi som organisasjon er en støtte for medlemsbedriftene våre, sa Saab etter valget som ny president i NHO Reiseliv.

Mona J. Saab er født og oppvokst på Sørøya i Vest-Finnmark. Hun og ektemann overtok Hasvik Hotel etter Monas foreldre i 2000. En krise i fiskerinæringen initierte et samarbeid med andre lokale aktører og de etablerte Big Fish Adventure. Big Fish Adventure har, sammen med tre andre reiselivsbedrifter i nord, etablert et nordnorsk reiselivskonsern; Best Arctic.

NHO Reiselivs valgkomité

NHO Reiselivs valgkomité består av Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen og Radisson BLU Park Fornebu, Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Sølvi Ness, Select Service Partner AS.