NY REISELIVSGIGANT PÅ VESTLANDET

Solrun Hjelleflat, konsernsjef i Aurland Ressursutvikling (t.v) og Kaia Finne, adm. dir. i Myrkdalen Fjellandsby.

Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby slår seg sammen. Det fusjonerte selskapet blir en av Norges største reiselivsaktører, med en årlig omsetning på 1 milliard kroner for alle tilknyttede selskaper, 500 helårs- og deltidsansatte og mer enn 1,2 millioner gjester i året. Selskapet planlegger å vokse videre etter coronakrisen.

– Sammenslåingen er en perfekt kombinasjon, som det er jobbet med over lengre tid. Flåm er et av verdens mest populære reisemål, med Flåmsbana og vakre Nærøyfjorden som hovedattraksjoner. Flåm har flest besøkende i sommersesongen. Myrkdalen er en populær vinterdestinasjon, med en klar utviklingsstrategi innenfor det aktive helårssegmentet, sier Solrun Hjelleflat, konsernsjef i Aurland Ressursutvikling. Hjelleflat vil fortsette som konsernsjef i det fusjonerte selskapet.

Gjennom fusjonen etableres en nasjonal reiselivsaktør, med sterk regional forankring og mål om å være motor i en ytterligere industrialisering av reiselivet i Norge.

– En slik sterkere eierintegrasjon er helt naturlig for å bygge et solid selskap, som står enda sterkere i et internasjonalt marked. Vi etablerer nå en tydelig, helårs reiselivsaktør, som lar turistene oppleve noe av det beste Norge kan by på; fjord og fjell, sommer og vinter, sier Egil Svoren, styreleder i Myrkdalen Fjellandsby AS og administrerende direktør i Schage Eiendom.

Schage Eiendom var en av initiativtakerne til etablering av Myrkdalen Fjellandsby AS på slutten av 1990-tallet, og har siden vært hovedeier og pådriver for over tre milliarder kroner i investeringer i hytter, hotell og infrastruktur.

Både Aurland Ressursutvikling AS og Myrkdalen Fjellandsby AS er hardt rammet av coronakrisen. Begge selskapene har måttet permittere de fleste ansatte grunnet umiddelbar inntektssvikt. Men med svært solide og langsiktige eiere, har selskapet et sterkt fundament for å fortsette sin offensive satsing når unntakstilstanden er over.

– Vi skal være klare til å skyte fart når samfunnet normaliseres, og folk flest begynner å planlegge sine reiser igjen. Etter denne krisen tror vi Norge vil fremstå som et enda mer attraktivt reisemål. Da vil vi stille meget sterkt i kampen for å lokke til oss turistene, sier styreleder Sverre S. Tysland i Aurland Ressursutvikling.

Selskapet er etter fusjonen verdsatt til mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Eierstrukturen i Aurland Ressursutvikling vil etter sammenslåingen se slik ut: SIVA (36,5 %), Aurland Eige (30,8 %), Schage Eiendom (23,0 %) og Sogn Sparebank (9,7 %).