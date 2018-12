NY SJEF FOR RADISSON BLU-HOTELLENE I TRONDHEIM

Tone Hansen er ny hotelldirektør for de to Radisson Blu hotellene i Trondheim; Radisson Blu Royal Garden Hotel og Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport. Hun er en svært erfaren leder og har bred erfaring både fra hotellindustrien, bank/finans og andre bransjer. Nå er hun tilbake ved hotellet hvor hun startet sin hotellkarriere for 28 år siden, som resepsjonist på Royal Garden.

– Det er veldig moro å «komme hjem» til der jeg startet min karriere i hotellbransjen. Hotellet har en fantastisk historie, som jeg gleder meg til å være med og utvikle fremover. Hotellet har også en helt spesiell plass i mitt hjerte og det skal bli fantastisk gøy å jobbe sammen med teamene for å skape gode opplevelser for våre gjester, sier Tone Hansen.

– Vi er stolte av å få Tone tilbake til hotellnæringen og til våre to hoteller i byen. Med hennes brede erfaring og kunnskap, er vi sikre på at hun og teamene vil fortsette å gi gjestene de aller beste opplevelsene, sier Ronald Smithjes, Regional Director for Radisson Hotel Group i Norge.

Radisson Blu Royal Garden Hotell byr på 298 moderne rom fordelt på 6 etasjer.

Radisson Blu Hotel Trondheim Airport har 180 gjesterom og 10 møterom.