NY SJEF FOR RADISSONS RESORTHOTELLER I TRYSIL

Maria Åhgren overtar som ny administrerende direktør for de to Radisson Blu hotellene i Trysil. Åhgren har lang erfaring i hotell- og restaurantbransjen, hvor hun har hatt roller som eier, daglig leder og hotelldirektør. Hun går fra sin stilling som administrerende direktør i Dömle Herrgård med gode resultater bak seg og ser frem til det nye oppdraget i Trysil.

– For en drømmejobb! Det å få lede to fantastiske hoteller med engasjerte og lidenskapelige medarbeidere i Norges største skianlegg er både spennende og utfordrende. Hotellene er inne i en veldig positiv fase, og jeg gleder meg til å bidra til utviklingen videre. Jeg er sikker på at vi sammen vil skape en strålende fremtid med enda flere skandinaviske og internasjonale gjester, sier Åhgren.

Historisk god vintersesong

Helge Bonden, som har vært konstituert administrerende direktør siden november 2017, forteller at vintersesongen 2017-18 har vært historisk god for resorthotellene i Trysil, og har også forventninger til sommersatsingen.

– Vi ser et økende besøk om sommeren og i fjor hadde vi en vekst på 39% i antall gjestedøgn. Vi vil derfor fortsette med å tilrettelegge for våre sykkelgjester. Denne sommeren oppgraderes Radisson Blu Bike Park rett utenfor døren. I tillegg vil vi ha vår restaurant Sagbruket åpen for lunsjservering til sultne syklister. Radisson Blu Resort Trysil skal dessuten for annen gang være hovedarena for Norges største sykkelfestival, Utflukt, 21. – 24. juni. Vi gleder oss og ser frem til sommeren, sier Bonden.

Foto: Ola Mattson