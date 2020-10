NYE OSLO-RESTRIKSJONER – MANGE KOMMER TIL Å MÅTTE STENGE

Oslo kommune innfører fra torsdag 29.oktober kl. 12. 00 følgende tiltak som berører serveringsbransjen:

– Påbudt å bruke munnbind innendørs på alle serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord

– Går ned fra 50 til 20 på arrangementer innendørs som ikke har faste seter

– Det blir forbudt å slippe inn nye gjester på serveringssteder etter kl. 22.00

I tillegg viderefører byrådet skjenkestopp fra klokken 24.00.

Byrådsleder Raymond Johansen understreket at dagens kompensasjonsordning for serveringsbransjen ikke er god nok, og at han vil ta initiativ til et møte med næringsministeren for å få på plass en bedre kompensasjonsordning.

─ Vi setter pris på at byrådslederen understreker at myndighetene må få på plass en bedre kompensasjonsordning for reiselivet. De nye restriksjonene betyr at mange hotell- og serveringsbedrifter kommer til å måtte stenge. Det vil rett og slett ikke være lønnsomt å holde åpent. Skal vi klare å bevare servering og utelivsbransjen i Oslo, og alle arbeidsplassene i bransjen, må kompensasjonsgraden økes til minst 70 prosent, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.