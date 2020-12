NYE SAMARBEID GIR JOBBMULIGHETER FOR PERMITTERTE HOTELLFOLK

Jul på Bislett.

Nordic Choice Hotels samarbeider blant annet med et fiskemottak i Nordland og arrangøren av julekonserter på Bislett Stadion i Oslo, for å kunne tilby midlertidig arbeid for hotellkjedens permitterte ansatte.

Da årets julekonserter i hovedstaden ble avlyst på grunn av coronarestriksjoner, fikk Torhild Viken, daglig leder i selskapet Ona Live, en idé. Ideen ble til virkelighet og fra og med onsdag 9. desember arrangeres 32 julekonserter på Bislett Stadion. Hjelp til å rigge og gjennomføre konsertene får hun av over 30 permitterte ansatte fra Nordic Choice Hotels.

– Det har vært en helt fantastisk respons fra Nordic Choice-medarbeidere og det at vi kan gi dem denne muligheten er vi veldig glade for. Responsen vi har fått er et tydelig tegn på at Choice har et team med ansatte som gleder seg til å komme tilbake på jobb. For at vi skal kunne arrangere store arrangementer, som vi gjør under normale omstendigheter, er vi avhengig av at hele næringskjeden er på plass rundt oss, og da spesielt en god natt søvn og hyggelige hotellmedarbeidere som gir dem et smil før og etter våre arrangementer. Nå er vi så heldige at vi får jobbe sammen med dem i nesten to uker fremover i forbindelse med Jul på Bislett, sier Torhild Viken, som håper mange tar turen til Bislett Stadion for julestemning og god underholdning.

Intern portal for jobbtilbud

Allerede i mars opprettet Nordic Choice Hotels en portal for permitterte ansatte. I portalen kan ansatte både registrere seg for jobboppdrag, og finne korte og lengre jobboppdrag hos bedrifter som trenger arbeidskraft. En bedrift som tok kontakt i høst var fiskemottaket MyreMar AS i Øksnes kommune i Nordland.

– Reiselivsnæringen er særlig berørt av covid-19 og svært mange er blitt permittert. Fiskerinæringen står overfor en ny sesong med stor aktivitet og har totalt sett behov for ca. 4-5000 ansatte. Vi tror det er mange som ønsker å jobbe og vi mener det er viktig at informasjon om tilgjengelige jobber når ut. MyreMar har tro på samarbeid med andre næringsaktører og tok derfor kontakt med Nordic Choice Hotels. Responsen fra Nordic Choice Hotels har vært svært positiv og resultert i mange henvendelser så langt. Kanskje slike samarbeid kan være starten på nye løsninger, sier Vårinn Lassesen, daglig leder i MyreMar AS.

Fiskemottaket trenger medarbeidere som kan jobbe i sesongen, som varer fra januar til april. Da hentes det ut ca. 30.000 tonn hvitfisk fra havet.

– Vi er veldig takknemlig for at bedrifter kontakter oss, slik at ansatte som er permitterte får muligheten til å ta annet arbeid, for en kort eller lengre periode. Det er tøft å leve med usikkerheten som følger med det å være permittert, og da er det fint å kunne løfte nye samarbeid som kan gi opplevelser og spennende jobberfaring for våre ansatte for resten av livet, sier Karin Sjögren, HR-sjef for Nordic Choice Hotels i Norge.