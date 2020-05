NYTT NORDIC CHOICE-KONSEPT SKAL FYLLE HOTELLENE I SOMMER

Clarion Collection Hotel Skagen Brygge

Nordic Choice Hotels lanserer nå to unike tilbud for dem som vil feriere i Norge og Norden. Det ene gir muligheten til å bo to måneder sammenhengende på hotell. Det andre er et fleksibelt klippekort på hotellopplevelser i hele Norden.

Med det nordiske hotellpasset “My Summer Treat” kan gjesten bo ti netter for 8000 kroner på valgfritt hotell i Norden.

– Dersom du har en bucketliste med steder og opplevelser i Norge du vil se, så er dette den perfekte muligheten til å få krysset av på den. Her kan du starte i Tromsø, reise gjennom Nordland og Trøndelag, før du kan se hele kystlinjen rundt til Østfold. Med vårt nordiske hotellpass kan du sjekke inn der du vil i hele sommer og oppdage perler over hele landet, sier Bjørn Arild Wisth, viseadministrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Innehaveren av det nordiske hotellpasset velger selv hvor og når man vil bo mellom 19. juni og 16. august. Passet gjelder for alle Clarion Hotel, Clarion Collection Hotel, Comfort Hotel og Quality Hotel i Norden. I tillegg kan man velge blant et utvalg av de frittstående hotellene tilknyttet selskapet som, Amerikalinjen, Farris Bad og Hotel Brosundet.

Drømmer man virkelig stort, kan man sjekke inn på hotell i hele sommer for bare 25.000 kroner. Med “Unlimited Nights” kan gjesten, sammen med en valgfri person, bo så mye man ønsker på alle Nordic Choice Hotels mellom 19. juni og 16. august.

Begge de unike sommeralternativene er utformet i tråd med myndighetenes reiseråd og smittevernråd. Nordic Choice Hotels har lansert egne tilpassede og forsterkede sikkerhetsrutiner gjennom konseptet “Safe Stay”, som skal gi alle gjester opphold med høyest mulig trygghet, enten det er privatreiser eller møter og konferanser.