NYTT RESTAURANT- OG BARKONSEPT INN ETTER BAGATELLE

Etter at Bagatelle måtte legge ned i 2014 og søsterrestauranten Lille B led samme skjebne året etter, har lokalene i Bygdøy Allé stått tomme. Det var før Kim Søyland og Jama Awaleh bestemte seg for å børste støv av lokalene og bygge opp et helt nytt restaurant- og barkonsept i tilknytning til Solli Plass, Bygdøy Allé 3.

Restauranten ligger i Lille Bs gamle lokaler, og der er det først og fremst lagt vekt på kvalitet og gode råvarer. De serverer mat fra et internasjonalt kjøkken, med deres egne nordiske vri. På lunsjmenyen har de alt fra østers til avocadotoast, mens middagsmenyen byr på spennende retter, som savoykål med sort trøffel og gratinerte sjøkreps. Andreas Eliassen er hentet inn som kjøkkensjef, han har blant annet jobbet på den tidligere Michelin-restauranten Le Canard, i tillegg til Feinschmecker, Grefsenkollen og Nedre Foss Gård.

– Med Andreas ombord er vi sikre på at maten er i de aller tryggeste hender. I restauranten serverer vi alt fra enklere middagsretter, til fem-retters middag paret med god vin, og vi har fått med oss hele syv sommelierer på laget. Vi har også satt oss et hårete mål om å tilby byens beste Afternoon Tea, forteller daglig leder ved Bygdøy Allé 3, Jennie Haga, som tidligere har jobbet som restaurantsjef og vinansvarlig på Miss Sophie, Alex Sushi og Mares.

Bygdøy Allé 3 er det sjette lokalet de lanserer under morselskapet Selskap & Serveringsgruppen. Eierduoen har teft for interiør, og har for vane å ta fullt ansvar for innredningen, men i de nye lokalene har de også fått hjelp av en interiørkonsulent. Alt fra farvevalg, interiør, møbler og innredningen generelt er nøye gjennomtenkt. Lokalene strekker seg over tre etasjer, dekker et areal på 890 m2 og rommer totalt 500 gjester.

Konseptet er delt inn i tre deler og endrer seg fra dagtid til kveldstid. På dagtid har de skapt et miljø hvor folk kan komme og jobbe i en sosial, men avslappet setting. Det er også et egnet sted å ta både mindre og større jobb- og lunsjmøter. Annen etasje vil også bli et helt nytt tilskudd i lokalene, hvor de har valgt å bygge vinterhave og terrasse ut mot Frognerveien. – Det sosiale har vært grunnpilaren i utviklingen av stedet, samtidig som vi har prøvd å skape en følelse av å komme hjem, avslutter Kim Søyland.

Bilde: Kim Søyland (t.v.), Jama Awaleh og Jennie Haga satser stort på å gjøre Bygdøy Allé 3 til det opplagte møtestedet på Frogner.

Les hele artikkelen i HRR nr.7