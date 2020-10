ØKT FOKUS PÅ HØY HÅNDHYGIENE, BÅDE BLANT GJESTER OG ANSATTE

Lasse André Lööv-Olsen i Primulator demonstrerer Cleantech, som garanterer rene hender på 12 sekunder.

Under covid-19 pandemien har håndhygiene vært en av de viktigste faktorene for å begrense smitte. På grunn av økt fokus på håndvask, ser vi en nedgang på opptil 60% av andre smittbare sykdommer. Samtidig viser undersøkelser at 3 av 10 ikke vasker hendene i det hele tatt, og kun 5% vasker hendene på korrekt måte.

Det har alltid vært behov for et høyt nivå av hygiene på restauranter, hoteller, flyplasser og andre steder hvor mange mennesker beveger seg. Disse områdene krever mer oppmerksomhet på personlig hygiene, noe som betyr at håndvask har ekstremt høy betydning. I fremtiden vil det derfor ganske sikkert bli et mye høyere fokus på håndhygiene, enn det vi har hatt til nå.

Primulator as lanserer nå verdens eneste helautomatiske håndvaskemaskiner, fra amerikanske Cleantech, som garanterer rene hender på 12 sekunder. De fjerner 99,9% av patogener(virus, bakterier osv.). Maskinene kommer i flere størrelser og modeller og brukes allerede på cruiseskip, hoteller, restauranter, sykehus, etc i USA. Maskinene kobles til vann, avløp og strøm. Vaskemiddel kobles i skap under.

Brukerne plasserer rett og slett hendene ned i hvert sitt kammer(sylinder). Maskinen starter ved en sensor som registrerer at hendene føres inn. 40 dyser med forskjellige vinkler, kraft og intensitet, spyler automatisk alle deler av hendene, fingertupper og negler med vann og vaskemiddel. I tillegg roterer sylindrene for å dekke alt av overflater. Etter 12 sekunder er prosessen ferdig, hendene er helt fri for såpe og patogener. Så er det bare å ta ut hendene og tørke med papir (papir er alltid fortrukket da lufttørking ikke hindrer dråpesmitte).

– Alle vet at håndvask er viktigst når det kommer til håndhygiene, antibakterielle væsker er et substitutt til håndvask. Derfor kan man ha antibakterielle væsker i tillegg til håndvask, men ikke istedenfor. Typiske plasseringer for håndvaskautomatene er: I begynnelsen av buffeter på hoteller, kantiner, restauranter osv. I fastfood og restauranter forøvrig, bør man ha automater både i publikumsområdet og på kjøkken. Også i resepsjonsområder på arbeidsplasser hvor man mottar besøkende, samt hotellresepsjoner, sier Lasse André Lööv-Olsen, salgs- og markedssjef i Primulator.

Sammenlignet med manuell/halvautomatisk håndvask, er automatiserte håndvaskstasjoner en stor forbedring av håndhygiene. Ved å redusere vasketid, forbedre renslighet og spore ansattes bruk, kan arbeidsgivere bedre håndheve hygieneprotokoller og skape et tryggere, sunnere miljø for både ansatte og kunder, sier Lasse André Lööv-Olsen i Primulator.

