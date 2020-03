O’LEARYS VIL DOBLE ANTALL RESTAURANTER I NORGE

Restaurant- og sportsbarkjeden O’Learys tilbyr gjestene en kombinasjon av sport, amerikansk mat og hyggelig atmosfære, med musikk og andre typer underholdning.

Konseptet tar sikte på å trekke et bredt gjestespekter, både privatpersoner og folk som er ute i jobbsammenheng. Nå har de gjort en rekke store endringer i menyen, for å treffe nye mattrender og øke kvaliteten på rettene. Tidligere ble O’Learys sett på som en sportsbar med matservering, etter snuoperasjonen ønsker de å være en restaurant hvor man også kan se sport og delta i aktiviteter. Flere restauranter skal det også bli.

Den amerikanskinspirerte restaurantkjeden med svenske røtter fokuserer nå på norske råvarer, ferske ingredienser, grønnsaker og vegetariske alternativer. Halvfabrikata er blitt erstattet med mat laget fra bunnen, sesongbaserte retter og varierte proteinkilder. Den generelle opplevelsen i restauranten har også fått et løft med en bredere drikkemeny, mer fokus på service og nytt interiør. Den amerikanske sportsbarfølelsen er bevart, men kjeden fremstår i en ny og moderne drakt. De har fortsatt amerikanskinspirerte favoritter på menyen, men har inkludert flere sunne alternativer.

De enkelte restaurantene eies av franchisetagerne og O’Learys. Restauranter ligger alltid på travle lokasjoner, enten lett tilgjengelige steder i sentrum av byer med over 35.000 innbyggere, eller på lufthavner, jernbanestasjoner, shoppingsentra eller idrettsanlegg. Konseptet passer også godt inn i hoteller.

– O’Learys har 16 restauranter i Norge i dag, derav 6 på lufthavner.Vi ser for oss en dobling av antall enheter, med større fokus på eatertainment, det vil si ikke bare restaurant og sport, men også aktiviteter som shuffleboard, dart, bowling og minigolf. Vi ser et stort marked for oss på sentrale Østlandet, i tillegg til synlig tilstedeværelse i Bergen, Stavanger og andre større byer i Norge, sier norske Kenneth Lorentzen (bildet), som er toppsjef i O’Learys-konsernet.

Hvorfor skal en potensiell franchisetager vurdere O’Learys?

– O’Learys har en gjennomarbeidet merkevare. Vi er godt posisjonert i forhold til økende trender rundt det å kombinere mat og drikke med ulike aktiviteter. I dag er vi blant de største i Europa på nettopp dette. I tillegg oppnår man stordriftsfordeler ved å være en del av kjeden, med bedre innkjøpsbetingelser både på selve investeringen, men også i daglig drift. Vi vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer og vi har stor innsikt i hvordan man oppnår høyest mulig verdiskapning for franchisetagerne. I tillegg har vi ambisiøse eiere, som ønsker å investere i videreutvikling av merkevaren, noe som vil komme alle franchisetagerne tilgode.

Hvordan vurderer dere restaurantmarkedet i dag, hvilke trender ser dere på mat og drikke?

– Vi ser en voksende trend innen eatertainment, gitt hvor stort fokus mange av oss har på mobiler, datamaskiner, jobb, møter og lignende. Vi ser et økende behov for å møtes og sosialisere sammen. Denne trenden baner vei for O’Learys og eatertainment, steder hvor man tilbringer kvalitetstid i godt lag med god mat, morsomme aktiviteter og sportsglede, sier Kenneth Lorentzen.

