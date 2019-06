OSLO BLANT VERDENS 10 DYRESTE STORBYER FOR FORRETNINGSREISENDE

Genève er Europas dyreste by å være forretningsreisende i, Oslo havner på 9.plass, ifølge en undersøkelse fra ECA International. ECA gjennomfører årlige undersøkelser for å kartlegge utgiftene for forretningsreisende, i tallene inngår hotellovernatting, måltider, både alkoholholdige og soft drinks, vaskeritjenester, taxi og tilfeldige utgifter.

De største sveitsiske byene dominerer blant Europas dyreste for forretningsreisende, med både Genève på førsteplass, Zürich på annenplass, Basel på femte og Bern på sjette. Hoteller i Sveits er også gjennomsnittlig de dyreste i Europa, et fire stjerners hotell i Genève koster i gjennomsnitt GBP 292 (NOK 3355) per natt, det er GBP 41 (NOK 470) mer enn i sentrale London.

New York er eneste destinasjon i verden som er dyrere for forretningsreisende enn Genève, med gjennomsnittlige dagsutgifter på GBP 618 (NOK 7100), derav GBP 396 (NOK 4550) for hotellovernatting.

Dyreste forretningsreisedestinasjoner i Europa (GBP)

Genève £ 553 (NOK 6354) Zürich £ 511 (NOK 5871) Paris £ 477 (NOK 5481) Reykjavik £ 476 (NOK 5469) Basel £ 447 (NOK 5136) Bern £ 444 (NOK 5100) London (sentrum) £ 444 (NOK 5100) København £ 434 (NOK 4987) Oslo £ 396 (NOK 4550) Amsterdam £ 377 (NOK 4332)

Kilde: Employment Conditions Abroad 2019

