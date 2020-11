OSLO STENGT IALLFALL TIL 14. DESEMBER – PÅFØRER BRANSJEN ENORME TAP

Foto: Wikipedia

Byrådet viderefører den sosiale nedstengingen av Oslo frem til mandag 14. desember. Da vil de gjøre en ny vurdering basert på utviklingen av smittetallene.

På en pressekonferanse torsdag sa byrådsleder Raymond Johansen at selv om smittetallene i byen ser ut til å flate ut, er han bekymret for smitten i noen bydeler.

De siste to rundene med innstramninger i Oslo skulle i utgangspunktet vare ut november, men nå blir det fortsatt skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol, men den fortsatte nedstengningen kommer til å bety enorme tap, ikke minst for byens mange serveringssteder i førjulstiden. Perioden fra midten av november til midten av desember er årets viktigste for fleste serveringsstedene, det er da de skaffer seg inntekter som legger basis for drift resten av året. Mange har mellom 30 og 40 prosent av omsetningen i denne perioden.

– Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt rettet inn mot uteliv og reiseliv. Det er ekstremt viktig at kompensasjonsordninger treffer de som er hardest rammet.

Jeg håper regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var oppegående før pandemien rammet, sa Oslos byrådsleder.

Det som gjør Oslo til Oslo er utelivet, serveringsbransjen, hoteller. Mange har drevet på marginen. Vi frykter at enda flere vil stenge ned. Da er det aktører med muskler som står klare til å overta, men det vil gjøre Oslo til en mindre mangfoldig by, sier Raymond Johansen til TV2.

Rundt 17.000 mennesker var sysselsatt i Oslos serverings- og utelivsbransje, før coronaviruset fra Kina slo til.