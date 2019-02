OTA’ER SKAL SLUTTE MED VILLEDENDE HOTELL-INFO

Seks hotellbooking-nettsider i Storbritannia må slutte å benytte villedende salgstaktikk. The Competition and Markets Authority (CMA) har gitt store OTA’er, inkludert Expedia, Booking.com og Hotels.com, pålegg om å slutte med å gi informasjon som kan gi et feilaktig inntrykk av hotellers popularitet, med opplysninger som: “Kun ett rom igjen til denne prisen”, eller “Booket fire ganger i de siste 24 timer”.

Alle nettsidene som ble undersøkt av CMA har gitt beskjed om at de skal gjøre det klarere for kundene hvordan hotellene er rangert, etter at kundene har tastet inn sine søkekriterier, for eksempel skal de opplyse om når søkeresultatet er influert av hvor mye provisjon hotellet betaler til nettstedet.

Nettstedene er også enige om at de ikke skal gi feilaktig inntrykk av hotellers tilgjengelighet på rom, eller popularitet, for på den måten å stresse kundene til å gjøre et valg basert på utilstrekkelig informasjon.

Nettstedene skal også informerer tydligere om rabatter og kun markedsføre tilbud som er tilgjengelige til enhver tid.

De skal også oppgi alle ekstraomkostninger, som skatter, bookingavgifter, etc i den oppgitte prisen, istedenfor at disse kommer til på slutten av bookingen.

– Vi har tatt et sterkt grep for å sette en stopp for villedende salgstaktikk, skjulte ekstraomkostninger og annet uakseptabelt i hotell-bookingmarkedet, sier Andrew Tyrie i CMA til The Daily Telegraph.