PANDEMIENS VINNERE OG TAPERE

The Peninsula Shanghai/Foto: The Peninsula Hotels

Covid-19-pandemien har medført det største økonomiske kollaps i vestlige land siden Annen verdenskrig. Reiselivsnæringen har stått i første frontlinje og fått de største tapene, både økonomisk og menneskelig.

Første kvartal 2021 kommer også til å bli ekstremt vanskelig for mange, som allerede har fått ille medfart av pandemien og myndighetenes lockdown. Mange får det verre før det blir bedre. Det vil komme flere konkurser og enda flere kommer til å miste jobben, for kortere eller lengre tid. Mange vil forlate reiselivsbransjen og finne arbeid andre steder, for godt, eller for en periode. Som i alle kriser er det de som fra før har det vanskeligst på arbeidsmarkedet, som blir rammet verst. Næringer som har mange unge og unge voksne som ansatte, er blitt hardest rammet av smitteverntiltakene. Serveringsbransjen og hotellkjedene har allerede sagt opp mange tusen ansatte.

I beste fall vil de fleste vestlige land ikke komme tilbake til pre-covid økonomisk aktivitet før 4.kvartal 2021.

Den eneste store økonomien som gjør det bra er Kina, som forventer en økonomisk vekst på i underkant av 2% i 2020. Kina, som er opphavsland til pandemien, skryter nå av at de kan gå ut av 2020 i en sterkere posisjon enn de gikk inn i året. Samtidig har mange av deres konkurrenter opplevd nærmest en nedsmelting av økonomien, fulgt av at store deler av befolkningen er blitt arbeidsløse, eller fortsatt er permitterte.

Fremdeles spekuleres det i om covid-viruset slapp ut av Kina ved et uhell, eller om det skjedde med overlegg. Kina tillot flyreiser til utlandet lenge etter at de hadde stengt ned innenlandsk luftfart. Australia tok til orde for en uavhengig, internasjonal granskning, svaret fra kinesiske myndigheter var sanksjoner mot Australia.

Mens resten av verden fortsatt har enorme problemer og et stort antall bedrifter, både innen reiselivet og i andre næringer, er på konkursens rand, befinner Kina seg nå plutselig i et fantastisk kjøpers marked. Kinesiske selskaper kjøper seg inn og opp i alt fra Norwegian til internasjonale hotellkjeder. Styrken på hjemmemarkedet forsterker kinesiske investorers ambisjoner internasjonalt.

Verdens nest største hotelloperatør etter kapasitet, kinesiske Jin Jiang, kunne melde om beleggsprosent på 74 i årets tredje kvartal. Dette er på nivå med samme kvartal i 2019, og over dobbelt så mye som rivalen, Marriott International. Markedsverdien på Jin Jiang er øket med 75% i 2020, til nærmere USD 6,5 milliarder. Den største kinesiske hotellgrupperingen, Huazhu, også de med hovedkvarter i Shanghai, har nå en markedsverdi på rundt USD 16 milliarder, bare Marriott og Hilton ligger foran. Huazhu og Jin Jiang har tilsammen over 7300 nye hoteller i pipelinen, de fleste av disse i Kina, det er nesten halvparten av antallet hoteller de har idag. Disse to, og andre kinesiske selskaper, vil nå helt sikkert benytte mange av de mulighetene som byr seg for å kjøpe enda mer på billigsalg i vestlige land. Det er langt ifra sikkert at det er positivt, på lengre sikt.

Hans Kristiansen (redaktør)

Kommentar i desemberutgaven av HRR